Более 22 млн евро уйдут под землю: партнёры Киева проинвестируют в бомбоубежища

Украина ожидает от своих партнёров финансовую помощь для строительства бомбоубежищ
1:22
Экономика

Украина рассчитывает на финансовую поддержку со стороны международных партнёров в размере свыше 22 миллионов евро для реализации масштабного проекта по строительству бомбоубежищ.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Об этом проинформировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своём Telegram-канале, пишет Газета.Ru.

Создание коалиции укрытий

27 ноября в Киеве состоялось первое заседание коалиции укрытий при министерстве внутренних дел Украины. Основной темой обсуждения стала координация усилий по созданию разветвленной сети бомбоубежищ на территории Украины. Особое внимание уделяется строительству подземных школ, детских садов, больниц и других объектов социального назначения.

Финансовая поддержка от стран-партнёров

Премьер-министр сообщила, что ряд государств уже заявили о готовности предоставить финансирование на общую сумму, превышающую 22 миллиона евро. Наиболее крупные взносы поступили от Финляндии (11 миллионов евро) и Швеции (7 миллионов евро). Литва и Бельгия выделят по 2 миллиона евро, а Ирландия — 0,5 миллиона евро. Швейцария также выразила заинтересованность в присоединении к данной инициативе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
