Комиссии готовятся к новому давлению: карточные операции впервые за десятилетие попадут под налог

С 2026 года в стране начнёт действовать новая налоговая модель, затрагивающая услуги, обеспечивающие работу банковских карт. Это одно из самых заметных изменений за последние десять лет: государство отменяет льготу по НДС, и комиссии за обслуживание карточной инфраструктуры будут облагаться налогом по ставке 22%. При этом сами платежи — покупки, переводы, операции по счетам — под налог не попадают. Трансформации коснутся только того, что скрыто "за кулисами": передачи данных, обработки транзакций, эквайринга и перевыпуска карт.

Правительство считает, что рынок цифровых платежей уже достаточно зрелый, чтобы встроиться в новые правила без серьёзных потрясений: безналичные операции растут, а пользователи продолжают доверять банковским сервисам. Однако часть специалистов предупреждает, что дополнительные издержки могут отразиться на тарифах и стоимости обслуживания. Как именно изменится работа с картами — разбираемся подробно.

Какие услуги подпадут под новый налог

С 2026 года под НДС будут облагаться:

комиссии банков за эквайринг (платёж приемщика);

процессинговые услуги — передача, обработка и подтверждение транзакций;

межбанковские расчёты за операции с картами;

комиссии за выпуск и перевыпуск карт;

дополнительные сервисы, связанные с карточным циклом.

Особенно значимым станет изменение для эквайринга. Сегодня комиссии составляют 1,5-3% и сильно зависят от сферы бизнеса. Новый налог затронет именно долю банка в этой комиссии. Аналогичной логике будут следовать и другие услуги, обеспечивающие прохождение платежа между банками.

Налог не будет применяться к:

открытию и ведению счетов;

вкладам;

обмену валюты;

кассовому обслуживанию;

операциям с драгметаллами;

оплате через СБП, включая QR-платежи.

Какие операции подорожают, а какие останутся прежними

Операции Новые правила Вероятность роста стоимости Эквайринг Обложение НДС 22% Высокая Процессинг Обложение НДС Средняя Выпуск/перевыпуск карт Обложение НДС Средняя Межбанковские расчёты Обложение НДС Средняя Счета и вклады Без изменений Нулевая СБП и QR Без налога Нулевая Валютные операции Без налога Нулевая

Как новая налоговая система повлияет на рынок

Эксперты считают, что основной удар придётся на бизнес, поскольку именно компании покрывают львиную долю расходов за эквайринг. Банки могут частично компенсировать нагрузку за счёт корректировки тарифов на обслуживание карт и дополнительных услуг.

Для пользователей первыми изменениями могут стать:

повышение стоимости премиальных карт;

пересмотр условий сервисных пакетов;

сокращение бонусных программ;

уменьшение кешбэков и усложнение системы их начисления;

возможное повышение комиссий за перевыпуск карты.

При этом стандартные операции — оплата покупок, переводы, проверки баланса — останутся неизменными. Изменения будут проявляться постепенно, а реакция банков может различаться — одни повысят стоимость, другие будут удерживать тарифы ради привлечения клиентов.

Как подготовиться к изменению тарифов

Анализируйте свои карточные продукты

Проверьте, какие услуги вы используете чаще всего.

Оцените, есть ли среди них потенциально облагаемые НДС услуги.

Сравните тарифные планы разных банков

Некоторые банки могут сохранить выгоду для клиентов, снижая нагрузку.

Ищите предложения с бесплатными базовыми функциями.

Изучите альтернативы картам

Оплата через СБП остаётся без НДС.

QR-платежи также не подорожают.

Многие банки дают бонусы за переход на СБП.

Проверьте бонусные программы

Возможно, стоит активировать бонусы или кешбэк заранее.

Некоторые банки снизят процент возврата после изменения налогов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать изменения в тарифах

→ Неожиданное удорожание обслуживания.

→ Подписаться на уведомления банка, регулярно читать обновления тарифов. Продолжать пользоваться дорогими картами из привычки

→ Переплата за премиальные пакеты.

→ Перейти на базовый тариф или карту без платных функций. Не использовать СБП, когда это выгодно

→ Дополнительные расходы на переводы.

→ Оплачивать через QR-коды или СБП там, где возможно.

А что если…

…крупные банки повысят цены?

Некоторые игроки рынка могут делать всё возможное, чтобы сохранить клиентов и удерживать тарифы на прежнем уровне, особенно в массовом сегменте.

…потребители начнут возвращаться к наличным?

Аналитики считают это маловероятным. Небольшой рост возможен только у пожилых пользователей и в регионах с низкой цифровой активностью.

…бизнес решит отказаться от эквайринга?

Скорее произойдёт перераспределение на СБП и альтернативные способы оплаты.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы Повышение прозрачности рынка Возможное удорожание обслуживания Равные налоговые условия для разных сервисов Рост издержек бизнеса Стимул развивать альтернативные способы оплаты Сокращение бонусов и кешбэков СБП остаётся доступным и безналоговым Премиальные услуги могут подорожать Возможно усиление конкуренции Неравномерная реакция банков

FAQ

Изменятся ли цены на обычные операции по карте?

Нет. Оплата покупок и переводы останутся прежними.

Подорожает ли обслуживание карты?

Это зависит от банка. Некоторые тарифы могут остаться без изменений, другие — вырасти.

Коснётся ли налог систем быстрых платежей?

Нет. СБП и QR-коды освобождены от НДС.

Мифы и правда

Миф: налог сделает оплату картой бессмысленной.

Правда: меняется только инфраструктура, пользовательские операции остаются прежними. Миф: бизнес массово откажется от эквайринга.

Правда: компании скорее будут искать баланс между затратами и удобством клиентов. Миф: кешбэки отменят полностью.

Правда: программы могут стать более узкими или партнёрскими, но не исчезнут.

Три интересных факта

Эквайринг в России — один из самых развитых в мире: объем безналичных платежей превышает 70% всех операций. СБП за последние годы стала одним из главных драйверов снижения банковских комиссий. До 2016 года налоговая льгота считалась временной, но просуществовала почти десятилетие.

Исторический контекст

Льгота по НДС на карточные сервисы была введена в середине 2010-х для стимулирования безналичных платежей. За это время рынок вырос в разы: количество операций увеличилось, а доля карт стала доминирующей. В 2026 году система возвращается к стандартному налогообложению, что отражает зрелость платёжной инфраструктуры.