Комиссии готовятся к новому давлению: карточные операции впервые за десятилетие попадут под налог

С 2026 года в стране начнёт действовать новая налоговая модель, затрагивающая услуги, обеспечивающие работу банковских карт. Это одно из самых заметных изменений за последние десять лет: государство отменяет льготу по НДС, и комиссии за обслуживание карточной инфраструктуры будут облагаться налогом по ставке 22%. При этом сами платежи — покупки, переводы, операции по счетам — под налог не попадают. Трансформации коснутся только того, что скрыто "за кулисами": передачи данных, обработки транзакций, эквайринга и перевыпуска карт.
Правительство считает, что рынок цифровых платежей уже достаточно зрелый, чтобы встроиться в новые правила без серьёзных потрясений: безналичные операции растут, а пользователи продолжают доверять банковским сервисам. Однако часть специалистов предупреждает, что дополнительные издержки могут отразиться на тарифах и стоимости обслуживания. Как именно изменится работа с картами — разбираемся подробно.
С 2026 года под НДС будут облагаться:
Особенно значимым станет изменение для эквайринга. Сегодня комиссии составляют 1,5-3% и сильно зависят от сферы бизнеса. Новый налог затронет именно долю банка в этой комиссии. Аналогичной логике будут следовать и другие услуги, обеспечивающие прохождение платежа между банками.
Налог не будет применяться к:
|Операции
|Новые правила
|Вероятность роста стоимости
|Эквайринг
|Обложение НДС 22%
|Высокая
|Процессинг
|Обложение НДС
|Средняя
|Выпуск/перевыпуск карт
|Обложение НДС
|Средняя
|Межбанковские расчёты
|Обложение НДС
|Средняя
|Счета и вклады
|Без изменений
|Нулевая
|СБП и QR
|Без налога
|Нулевая
|Валютные операции
|Без налога
|Нулевая
Эксперты считают, что основной удар придётся на бизнес, поскольку именно компании покрывают львиную долю расходов за эквайринг. Банки могут частично компенсировать нагрузку за счёт корректировки тарифов на обслуживание карт и дополнительных услуг.
Для пользователей первыми изменениями могут стать:
При этом стандартные операции — оплата покупок, переводы, проверки баланса — останутся неизменными. Изменения будут проявляться постепенно, а реакция банков может различаться — одни повысят стоимость, другие будут удерживать тарифы ради привлечения клиентов.
…крупные банки повысят цены?
Некоторые игроки рынка могут делать всё возможное, чтобы сохранить клиентов и удерживать тарифы на прежнем уровне, особенно в массовом сегменте.
…потребители начнут возвращаться к наличным?
Аналитики считают это маловероятным. Небольшой рост возможен только у пожилых пользователей и в регионах с низкой цифровой активностью.
…бизнес решит отказаться от эквайринга?
Скорее произойдёт перераспределение на СБП и альтернативные способы оплаты.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение прозрачности рынка
|Возможное удорожание обслуживания
|Равные налоговые условия для разных сервисов
|Рост издержек бизнеса
|Стимул развивать альтернативные способы оплаты
|Сокращение бонусов и кешбэков
|СБП остаётся доступным и безналоговым
|Премиальные услуги могут подорожать
|Возможно усиление конкуренции
|Неравномерная реакция банков
Нет. Оплата покупок и переводы останутся прежними.
Это зависит от банка. Некоторые тарифы могут остаться без изменений, другие — вырасти.
Нет. СБП и QR-коды освобождены от НДС.
