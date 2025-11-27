Рельсы под снос: Латвия перекраивает карту

Власти Латвии намерены провести демонтаж железной дороги в сторону России

Латвийские власти обдумывают возможность демонтажа железнодорожной линии, соединяющей страну с Россией. Информация об этом появилась в латвийских СМИ, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Les Chatfield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ рельсы

Издание LSM+ сообщает, что президент Эдгарс Ринкевичс изучает варианты полного демонтажа железнодорожного участка, ведущего в российском направлении.

Как вариант усиления обороноспособности

Планируется, что до конца 2025 года будет проведён анализ целесообразности и последствий демонтажа железнодорожной инфраструктуры на восточной границе. Ринкевичс подчёркивает, что в условиях сохраняющейся напряжённости на восточной границе, демонтаж железнодорожных путей может стать одним из шагов по укреплению безопасности.

Президент Латвии заявил, что исключать ни один вариант усиления обороноспособности и безопасности нельзя. Однако подчеркнул, что любые решения должны приниматься с учётом сроков реализации, масштаба работ и возможных социально-экономических последствий.

Координация с соседними странами

Латвия планирует согласовывать свои действия с Литвой и Эстонией. Ожидается, что профильные министерства представят свои предложения к концу текущего года. Окончательное решение по данному вопросу будет принято не ранее начала 2026 года.

Стоит отметить, что страны Балтии занимают активную позицию в антироссийской риторике в Евросоюзе, зачастую действуя вразрез с прагматическими соображениями и национальными интересами.