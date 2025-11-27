Нефтяной рынок в ожидании: когда экспорт дизеля из России станет реальностью

Российские экспортеры дизельного топлива могут получить разрешение на возобновление экспортных операций, что обусловлено стабилизацией цен на внутреннем рынке.
Некоторые участники рынка, как сообщается, уже направили запросы на проведение экспортных отгрузок в январе 2026 года. Официальный запрос был направлен в Минэнерго. Об этом сообщает "Ъ", ссылаясь на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
По словам директора ЦЦИ Романа Соколова, наблюдается снижение цен на летнее и зимнее дизельное топливо в России на протяжении шести и четырёх недель соответственно. Это указывает на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке.
Снятие экспортных ограничений может способствовать увеличению объёмов экспорта нефтепродуктов, однако ключевым фактором станет соотношение мировых и внутренних цен, что окажет влияние на годовой объем морских поставок.
Кирилл Бахтин, руководитель центра аналитики российских акций БКС, отмечает, что текущая средняя стоимость различных видов дизельного топлива превышает июльские оптовые котировки примерно на 8%. Для возобновления экспортных операций необходимо, чтобы цены достигли уровня котировок, которые наблюдались в августе, до начала внеплановых ремонтных работ на НПЗ. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие недели, в зависимости от ценовой динамики.
На 26 ноября биржевая стоимость летнего дизельного топлива составила 57 570 рублей за тонну (-0,5%), зимнего — 73 510 рублей за тонну (-0,71%). Межсезонное дизельное топливо подорожало до 55 230 рублей за тонну (+0,27%).
По мнению Максима Дьяченко, управляющего партнёра трейдера "Пролеум", возобновление экспорта дизельного топлива в настоящее время представляется целесообразным, учитывая сезонный спрос на зимние сорта топлива. Вместе с тем, снятие ограничений для компаний, не являющихся производителями, может спровоцировать рост биржевых цен.
ЦЦИ также отмечает рост стоимости транспортировки светлых нефтепродуктов из России, что связано с дефицитом танкеров в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. Данная ситуация обусловлена высоким спросом на танкеры и перераспределением флота в другие регионы. В результате ставки фрахта на перевозку светлых нефтепродуктов из России увеличились на 9-20%.
