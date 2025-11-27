Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяной рынок в ожидании: когда экспорт дизеля из России станет реальностью

Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Экономика

Российские экспортеры дизельного топлива могут получить разрешение на возобновление экспортных операций, что обусловлено стабилизацией цен на внутреннем рынке. 

Фото: Freepik by Designed by Freepik
Некоторые участники рынка, как сообщается, уже направили запросы на проведение экспортных отгрузок в январе 2026 года. Официальный запрос был направлен в Минэнерго. Об этом сообщает "Ъ", ссылаясь на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Динамика цен и факторы, влияющие на экспорт

По словам директора ЦЦИ Романа Соколова, наблюдается снижение цен на летнее и зимнее дизельное топливо в России на протяжении шести и четырёх недель соответственно. Это указывает на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке.

Снятие экспортных ограничений может способствовать увеличению объёмов экспорта нефтепродуктов, однако ключевым фактором станет соотношение мировых и внутренних цен, что окажет влияние на годовой объем морских поставок.

Оценка экспертов и рыночная стоимость

Кирилл Бахтин, руководитель центра аналитики российских акций БКС, отмечает, что текущая средняя стоимость различных видов дизельного топлива превышает июльские оптовые котировки примерно на 8%. Для возобновления экспортных операций необходимо, чтобы цены достигли уровня котировок, которые наблюдались в августе, до начала внеплановых ремонтных работ на НПЗ. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие недели, в зависимости от ценовой динамики.

На 26 ноября биржевая стоимость летнего дизельного топлива составила 57 570 рублей за тонну (-0,5%), зимнего — 73 510 рублей за тонну (-0,71%). Межсезонное дизельное топливо подорожало до 55 230 рублей за тонну (+0,27%).

По мнению Максима Дьяченко, управляющего партнёра трейдера "Пролеум", возобновление экспорта дизельного топлива в настоящее время представляется целесообразным, учитывая сезонный спрос на зимние сорта топлива. Вместе с тем, снятие ограничений для компаний, не являющихся производителями, может спровоцировать рост биржевых цен.

Увеличение стоимости перевозок

ЦЦИ также отмечает рост стоимости транспортировки светлых нефтепродуктов из России, что связано с дефицитом танкеров в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. Данная ситуация обусловлена высоким спросом на танкеры и перераспределением флота в другие регионы. В результате ставки фрахта на перевозку светлых нефтепродуктов из России увеличились на 9-20%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
