Цена вопроса за отказ от Газпрома: Австрия ищет деньги, чтобы снизить тарифы на электроэнергию

Власти Австрии ищут средства для снижения тарифов на электроэнергию

Австрийское правительство планирует использовать выручку от продажи части принадлежащих государству акций в различных компания для финансирования мер по сдерживанию роста цен на электроэнергию для населения. Ожидается, что данная мера позволит привлечь около 500 миллионов евро, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

Канцлер Австрии Кристиан Штокер подчеркнул, что финансирование субсидий будет осуществляться за счёт продажи государственных долей, что позволит избежать увеличения бюджетного дефицита.

Ранее правительство уже выделило 130 миллионов евро на сдерживание тарифов, однако этих средств оказалось недостаточно.

Сдерживание роста тарифов — приоритет правительства

Основная задача правительства — ограничить рост сетевых тарифов в следующем году уровнем инфляции, установив целевой показатель в районе 1%. Это существенно отличается от роста на 23% в 2025 году. Соответствующий законопроект о снижении стоимости электроэнергии будет представлен в парламент.

Канцлер Штокер отметил, что снижение цен на электроэнергию необходимо для достижения целей по инфляции и экономическому росту. Дополнительные меры будут приняты уже в текущем году, чтобы снизить стоимость электроэнергии как для домохозяйств, так и для предприятий.

Фактор отказа от российского газа

Одной из причин увеличения стоимости электроэнергии в Австрии стало прекращение поставок российского газа компанией "Газпром" после того, как австрийская OMV не произвела очередной платёж.

Согласно данным биржи NordPool, среднегодовая оптовая цена электроэнергии в Австрии выросла с 81,5 евро за МВт-ч в 2024 году до 97,4 евро за МВт-ч в 2025 году. В Германии также наблюдается рост цен, но в меньшей степени.