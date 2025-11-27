Цены падают, праздник на носу: сколько теперь стоят мандарины

В торговых сетях фиксируется снижение цен на мандарины — АКОРТ

В крупных российских розничных сетях в 2025 году зафиксировано падение минимальной стоимости мандаринов.

По информации, предоставленной председателем Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станиславом Богдановым, среднее снижение составило около 25% по сравнению с предыдущим годом.

Детали ценовой политики

Как отметил эксперт, в настоящее время минимальная цена за килограмм мандаринов в крупных торговых сетях начинается от 100 рублей, что на четверть меньше, чем в прошлом году.

Разнообразие ассортимента

Богданов также подчеркнул, что в зависимости от типа магазина, покупателям предлагается от двух до одиннадцати различных сортов мандаринов. Ожидается, что к новогодним праздникам выбор станет еще более широким.

Популярные сорта

Среди наиболее востребованных сортов можно выделить турецкие и абхазские мандарины, клементины, Муркотт, Надоркотт, мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт Халлабон.

Эксперт добавил, что торговые сети постоянно работают над расширением ассортимента, чтобы покупатели могли выбирать из множества сортов и пробовать новые, пишет ТАСС.