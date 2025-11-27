Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-консультации врача подходят лишь при экстренных ситуациях — гематолог Бычкова
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО

От ломбарда до выгоды: как правильно оценить подержанное золото

Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
Экономика

Вторичный рынок золота привлекает всё больше внимания, что обусловлено экономическими и социальными факторами.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Золото традиционно считается надежным активом, поэтому многих интересует реальная стоимость золотых изделий.

Факторы, определяющие цену вторичного золота

Цена золота, бывшего в употреблении, определяется несколькими ключевыми факторами. Главным является чистота металла. Золото измеряется в каратах, и цена возрастает с увеличением пробы. Например, 24-каратное золото — это почти чистое золото (99,9%), а 18-каратное изделие содержит только 75% чистого золота. Следовательно, чем выше проба, тем выше установленная стоимость золота.

Важное влияние оказывает и глобальная экономическая ситуация. Золото часто рассматривается как "тихая гавань" во времена нестабильности. В периоды финансовых потрясений инвесторы предпочитают вкладываться в золото, что повышает спрос и, соответственно, его цену.

Как оценить подержанное золото: методы и инструменты

Для оценки золота необходимы специальные инструменты и методы. В первую очередь, следует внимательно изучить клеймо и каратность, указывающие на чистоту металла. Весы необходимы для точного определения веса. Чтобы понять, сколько стоит, например, 100 граммов использованного золота, необходимо учитывать не только вес, но и чистоту, а также цены на вторичное золото за грамм, которые меняются в зависимости от текущих рыночных котировок.

Для определения пробы можно обратиться к профессиональному ювелиру или оценщику для получения точной оценки, советуют эксперты.

Кроме того, существуют онлайн-платформы, позволяющие оценить стоимость золота на основе алгоритмов, учитывающих текущие рыночные цены.

Рекомендуется обратиться в несколько мест для продажи золота, сравнить предложения.

Важно избегать спешки при продаже. Если есть возможность, подождите роста цен.

Имейте при себе документы, подтверждающие чистоту и ценность золота, такие как сертификаты и чеки, пишет Ristnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.