От ломбарда до выгоды: как правильно оценить подержанное золото

Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты

Вторичный рынок золота привлекает всё больше внимания, что обусловлено экономическими и социальными факторами.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золото

Золото традиционно считается надежным активом, поэтому многих интересует реальная стоимость золотых изделий.

Факторы, определяющие цену вторичного золота

Цена золота, бывшего в употреблении, определяется несколькими ключевыми факторами. Главным является чистота металла. Золото измеряется в каратах, и цена возрастает с увеличением пробы. Например, 24-каратное золото — это почти чистое золото (99,9%), а 18-каратное изделие содержит только 75% чистого золота. Следовательно, чем выше проба, тем выше установленная стоимость золота.

Важное влияние оказывает и глобальная экономическая ситуация. Золото часто рассматривается как "тихая гавань" во времена нестабильности. В периоды финансовых потрясений инвесторы предпочитают вкладываться в золото, что повышает спрос и, соответственно, его цену.

Как оценить подержанное золото: методы и инструменты

Для оценки золота необходимы специальные инструменты и методы. В первую очередь, следует внимательно изучить клеймо и каратность, указывающие на чистоту металла. Весы необходимы для точного определения веса. Чтобы понять, сколько стоит, например, 100 граммов использованного золота, необходимо учитывать не только вес, но и чистоту, а также цены на вторичное золото за грамм, которые меняются в зависимости от текущих рыночных котировок.

Для определения пробы можно обратиться к профессиональному ювелиру или оценщику для получения точной оценки, советуют эксперты.

Кроме того, существуют онлайн-платформы, позволяющие оценить стоимость золота на основе алгоритмов, учитывающих текущие рыночные цены.

Рекомендуется обратиться в несколько мест для продажи золота, сравнить предложения.

Важно избегать спешки при продаже. Если есть возможность, подождите роста цен.

Имейте при себе документы, подтверждающие чистоту и ценность золота, такие как сертификаты и чеки, пишет Ristnews.