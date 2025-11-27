От ломбарда до выгоды: как правильно оценить подержанное золото

Вторичный рынок золота привлекает всё больше внимания, что обусловлено экономическими и социальными факторами.
Золото традиционно считается надежным активом, поэтому многих интересует реальная стоимость золотых изделий.
Цена золота, бывшего в употреблении, определяется несколькими ключевыми факторами. Главным является чистота металла. Золото измеряется в каратах, и цена возрастает с увеличением пробы. Например, 24-каратное золото — это почти чистое золото (99,9%), а 18-каратное изделие содержит только 75% чистого золота. Следовательно, чем выше проба, тем выше установленная стоимость золота.
Важное влияние оказывает и глобальная экономическая ситуация. Золото часто рассматривается как "тихая гавань" во времена нестабильности. В периоды финансовых потрясений инвесторы предпочитают вкладываться в золото, что повышает спрос и, соответственно, его цену.
Для оценки золота необходимы специальные инструменты и методы. В первую очередь, следует внимательно изучить клеймо и каратность, указывающие на чистоту металла. Весы необходимы для точного определения веса. Чтобы понять, сколько стоит, например, 100 граммов использованного золота, необходимо учитывать не только вес, но и чистоту, а также цены на вторичное золото за грамм, которые меняются в зависимости от текущих рыночных котировок.
Для определения пробы можно обратиться к профессиональному ювелиру или оценщику для получения точной оценки, советуют эксперты.
Кроме того, существуют онлайн-платформы, позволяющие оценить стоимость золота на основе алгоритмов, учитывающих текущие рыночные цены.
Рекомендуется обратиться в несколько мест для продажи золота, сравнить предложения.
Важно избегать спешки при продаже. Если есть возможность, подождите роста цен.
Имейте при себе документы, подтверждающие чистоту и ценность золота, такие как сертификаты и чеки, пишет Ristnews.
