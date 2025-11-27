Puma меняет владельца? Азиатские гиганты нацелились на немецкий бренд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Puma может перейти под контроль азиатских компаний — Bloomberg
1:06
Экономика

Известный немецкий производитель спортивных товаров Puma может перейти под контроль азиатских компаний. Среди заинтересованных сторон называют Anta Sports, крупного китайского игрока на рынке товаров для спорта.

Puma Suede
Фото: commons.wikimedia.org by LeDroider, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Puma Suede

В числе претендентов — несколько крупных компаний

Anta Sports, согласно информации, уже наняла консультантов для оценки перспектив сделки. Однако, китайская компания — не единственный претендент. Конкурент Anta, Li Ning, также проявляет интерес и ведет переговоры с финансовыми институтами о возможностях финансирования приобретения Puma. Bloomberg сообщает, что даже японский производитель спортивных товаров Asics рассматривается как потенциальный покупатель.

Официальная позиция компаний

На данный момент ни одна из упомянутых компаний не предоставила официальных комментариев по поводу возможной сделки. Li Ning, в ответ на запрос Reuters, заявила об отсутствии "существенных переговоров" и концентрации на развитии собственного бренда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
