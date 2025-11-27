Puma меняет владельца? Азиатские гиганты нацелились на немецкий бренд

Известный немецкий производитель спортивных товаров Puma может перейти под контроль азиатских компаний. Среди заинтересованных сторон называют Anta Sports, крупного китайского игрока на рынке товаров для спорта.
Anta Sports, согласно информации, уже наняла консультантов для оценки перспектив сделки. Однако, китайская компания — не единственный претендент. Конкурент Anta, Li Ning, также проявляет интерес и ведет переговоры с финансовыми институтами о возможностях финансирования приобретения Puma. Bloomberg сообщает, что даже японский производитель спортивных товаров Asics рассматривается как потенциальный покупатель.
На данный момент ни одна из упомянутых компаний не предоставила официальных комментариев по поводу возможной сделки. Li Ning, в ответ на запрос Reuters, заявила об отсутствии "существенных переговоров" и концентрации на развитии собственного бренда.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.