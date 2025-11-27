Кошельки опустели: снижение трат россиян ставит экономику под удар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Наблюдается тенденция к снижению потребительских расходов домохозяйств в России. Согласно данным за период с 17 по 23 ноября, реальные траты продемонстрировали отрицательную динамику впервые за несколько месяцев. 

За первые три недели ноября зафиксировано сокращение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это существенное изменение по сравнению с ростом на 2%, отмеченным в октябре.

Структура расходов: рост непродовольственных товаров

В денежном выражении расходы увеличились на 7% в годовом исчислении, однако основной вклад в этот рост внесли покупки непродовольственных товаров, темпы роста которых ускорились до +9,5%.

При этом наблюдается замедление в других категориях: продукты питания (+3,6% против 4,3% в октябре), общественное питание (+3,8% против 5,9%) и услуги (+8,2% против 9,4%). Предположительно, граждане реализуют накопившийся спрос на промышленные товары, опасаясь возможного повышения НДС.

Влияние негативных оценок уровня жизни

Аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования обращают внимание на данные Центробанка за октябрь, которые свидетельствуют о падении оценок уровня жизни населением до рекордно низкого уровня. Эти негативные настроения усиливают кризисные явления в экономике и делают их более устойчивыми.

В третьем квартале норма потребления оставалась стабильно низкой, в то время как норма сбережений продолжала снижаться, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
