ЦБ открывают двери в Мумбаи: что ждёт российские финансы в Индии

ЦБ РФ открывает представительство в Индии — пресс-служба Центробанка

Пресс-служба Центрального банка РФ проинформировала о планах по открытию своего представительства на территории Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Mumbai, India, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Victoria Terminus), Railway station

В Центробанке подчеркнули, что деятельность представительства в Мумбаи будет направлена на усиление взаимодействия между регулирующими органами обеих стран, поддержку финансового сотрудничества и стимулирование торгово-экономических связей.

Кураторство представительства

Согласно внутренней структуре Банка России, надзор за работой нового представительства возложен на первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина. Он также отвечает за функционирование аналогичного представительства в Китае.

Российские финансовые институты в Индии

В настоящее время в Индии уже осуществляют деятельность несколько крупных российских банков и финансовых организаций. Сбербанк и ВТБ представлены своими филиалами, в то время как Газпромбанк и "ВЭБ.РФ" используют формат представительств, пишет "Интерфакс".