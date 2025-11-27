ЦБ открывают двери в Мумбаи: что ждёт российские финансы в Индии

Пресс-служба Центрального банка РФ проинформировала о планах по открытию своего представительства на территории Индии.
В Центробанке подчеркнули, что деятельность представительства в Мумбаи будет направлена на усиление взаимодействия между регулирующими органами обеих стран, поддержку финансового сотрудничества и стимулирование торгово-экономических связей.
Согласно внутренней структуре Банка России, надзор за работой нового представительства возложен на первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина. Он также отвечает за функционирование аналогичного представительства в Китае.
В настоящее время в Индии уже осуществляют деятельность несколько крупных российских банков и финансовых организаций. Сбербанк и ВТБ представлены своими филиалами, в то время как Газпромбанк и "ВЭБ.РФ" используют формат представительств, пишет "Интерфакс".
