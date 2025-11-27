Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Производство ржи падает в пропасть: неужели ржаной хлеб станет деликатесом

Россия может лишиться ржаного хлеба уже завтра — президент РСМКП Свириденко
1:47
Экономика

Неуклонное снижение урожайности ржи ставит под угрозу традиционное ржаное хлебопечение в России.

ржаной хлеб
Фото: freepik is licensed under public domain
ржаной хлеб

Участники международной конференции "Современное хлебопечение — 2025" подчеркнули, что для спасения отрасли необходима государственная поддержка в виде целевой программы.

Сокращение производства ржи: тревожные сигналы

По словам Игоря Свириденко, президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП), за последние 35 лет производство ржи сократилось в 15 раз, что ставит ржаное хлебопечение на грань исчезновения. Причинами тому служит низкая закупочная цена и относительно невысокая урожайность культуры.

По прогнозам, в текущем году урожай ржи составит 1,1 млн тонн, что ниже показателей 2024 года (1,2 млн тонн) и значительно уступает уровню 1990 года (16,4 млн тонн). Свириденко отметил, что стоимость килограмма ржи в некоторых регионах сопоставима с ценой двух коробков спичек.

Необходимость государственной поддержки

Свириденко выразил опасения, что без принятия мер ржаное мукомолье и хлебопечение в России может прекратиться.

Ольга Ильина, ректор Международной промышленной академии, подчеркнула, что для сохранения отрасли необходима государственная программа поддержки ржаного хлебопечения, и предложила Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий и Российскому союзу пекарей совместно инициировать разработку данной программы, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
