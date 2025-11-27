Владельцы элитной недвижимости в Англии в панике: кому придётся раскошелиться за свой дом мечты

Элитная недвижимость в Англии станет непозволительной роскошью — BBC

Экономика

С весны 2028 года в Англии вводится дополнительный муниципальный налог для владельцев домов, чья стоимость превышает 2 миллиона фунтов стерлингов. Этот сбор затронет недвижимость в наиболее престижных районах страны.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ жилье

Размер надбавки и категории цен

Будет введена прогрессивная шкала, состоящая из четырёх ценовых категорий. Дополнительный платёж будет варьироваться от 2500 фунтов стерлингов для недвижимости оценённой в 2-2,5 миллиона фунтов до 7500 фунтов для домов, стоимость которых превышает 5 миллионов.

Кого затронет новый налог

Хотя новый сбор часто упоминается как "налог на особняки", он коснется не только их. Под действие налога подпадут около 100 тысяч объектов недвижимости, расположенных преимущественно в Лондоне и на юго-востоке Англии, где сосредоточена основная часть дорогостоящего жилья.

Переоценка недвижимости

В связи с введением нового налога, впервые с 1991 года потребуется переоценка домов, находящихся в самых дорогих зонах — F, G и H. Это необходимо для точного определения размера налога, подлежащего уплате, пишет BBC.