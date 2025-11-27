Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сывороточные изоляты ускоряют синтез мышечного белка — спортивные диетологи
Сейтан обеспечивает белковую основу для веганского рагу — диетологи
Умные туалеты с функцией биде набирают популярность в России
Летучие мыши начали светиться под ультрафиолетом — открытие учёных
Распорка между стойками повышает жёсткость кузова и управляемость — Actualno
Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
Микроробот доставляет лекарство точечно в сосуды — исследователи Швейцарии
Блокировка RhoA восстановила работу стволовых клеток — учёные IDIBELL
Пилинг снижает огрубение кожи стоп — косметолог Юлия Дробышева

Финансовая инъекция или смертельная доза? МВФ и Украина заключают сделку

$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей
1:55
Экономика

Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности на уровне экспертов о предоставлении Киеву новой программы расширенного финансирования размером около 8,2 миллиарда долларов.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Об этом сообщил представитель переговорной группы МВФ Гэвин Грей. Планируется, что новая 48-месячная программа расширенного финансирования обеспечит Украине доступ к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 8,1 миллиарда долларов. 

Дефицит бюджета и зависимость от западной помощи

В последние годы Украина сталкивается с проблемой значительного дефицита бюджета, который покрывается за счет финансовой поддержки западных стран. В 2024 году дефицит достиг 43,9 миллиарда долларов. Несмотря на внесенные изменения в бюджет на 2025 год с увеличением военных расходов, дефицит остается существенным и составляет 37,3 миллиарда долларов.

Проект бюджета на 2026 год и поиск финансирования

Проект бюджета Украины на 2026 год предполагает расходы в размере 116 миллиардов долларов при доходах около 68,6 миллиарда долларов, что приведет к дефициту, достигающему 18,4% ВВП. Покрытие этого дефицита планируется за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины, для покрытия всех потребностей не хватает еще 16 миллиардов евро, а западные партнеры все чаще призывают к поиску альтернативных источников финансирования, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Последние материалы
Пилинг снижает огрубение кожи стоп — косметолог Юлия Дробышева
Бездетный Максим Аверин уже не верит, что у него будут наследники
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Грибок Trichophyton indotineae распространяется по Европе — дерматолог Русак
Интервальные занятия повышают расход калорий после тренировки
между кроватью и шкафом нужно оставлять минимум 80 см отмечает Idealista
Никотин снижает защитные свойства кожи — дерматологи
Омега-3 снижает воспаления кожи — диетологи
Беременность амазонского дельфина длится 11 месяцев
Липкие ловушки сократили число взрослых сциарид
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.