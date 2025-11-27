Финансовая инъекция или смертельная доза? МВФ и Украина заключают сделку

$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей

Экономика

Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности на уровне экспертов о предоставлении Киеву новой программы расширенного финансирования размером около 8,2 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Об этом сообщил представитель переговорной группы МВФ Гэвин Грей. Планируется, что новая 48-месячная программа расширенного финансирования обеспечит Украине доступ к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 8,1 миллиарда долларов.

Дефицит бюджета и зависимость от западной помощи

В последние годы Украина сталкивается с проблемой значительного дефицита бюджета, который покрывается за счет финансовой поддержки западных стран. В 2024 году дефицит достиг 43,9 миллиарда долларов. Несмотря на внесенные изменения в бюджет на 2025 год с увеличением военных расходов, дефицит остается существенным и составляет 37,3 миллиарда долларов.

Проект бюджета на 2026 год и поиск финансирования

Проект бюджета Украины на 2026 год предполагает расходы в размере 116 миллиардов долларов при доходах около 68,6 миллиарда долларов, что приведет к дефициту, достигающему 18,4% ВВП. Покрытие этого дефицита планируется за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины, для покрытия всех потребностей не хватает еще 16 миллиардов евро, а западные партнеры все чаще призывают к поиску альтернативных источников финансирования, пишет РИА Новости.