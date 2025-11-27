Финансовая инъекция или смертельная доза? МВФ и Украина заключают сделку

Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности на уровне экспертов о предоставлении Киеву новой программы расширенного финансирования размером около 8,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил представитель переговорной группы МВФ Гэвин Грей. Планируется, что новая 48-месячная программа расширенного финансирования обеспечит Украине доступ к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 8,1 миллиарда долларов.
В последние годы Украина сталкивается с проблемой значительного дефицита бюджета, который покрывается за счет финансовой поддержки западных стран. В 2024 году дефицит достиг 43,9 миллиарда долларов. Несмотря на внесенные изменения в бюджет на 2025 год с увеличением военных расходов, дефицит остается существенным и составляет 37,3 миллиарда долларов.
Проект бюджета Украины на 2026 год предполагает расходы в размере 116 миллиардов долларов при доходах около 68,6 миллиарда долларов, что приведет к дефициту, достигающему 18,4% ВВП. Покрытие этого дефицита планируется за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины, для покрытия всех потребностей не хватает еще 16 миллиардов евро, а западные партнеры все чаще призывают к поиску альтернативных источников финансирования, пишет РИА Новости.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.