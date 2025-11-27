Карты больше не в моде? Почему россияне массово снимают наличные

В последнее время российские банки значительно ужесточили меры по борьбе с мошенническими операциями, что привело к увеличению числа блокировок банковских карт.
Подобная практика, наряду с другими факторами, подталкивает граждан к более частому использованию наличных средств. Как отмечают в банковском секторе, спрос на снятие наличных значительно возрос.
Согласно данным Центробанка, в третьем квартале текущего года объем снятых россиянами наличных денег увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 659 миллиардов рублей. Одной из причин такого роста является стремление многих предприятий малого бизнеса экономить на оплате банковского эквайринга, пишут Известия.
Другой важной причиной, влияющей на предпочтение наличных, эксперты считают усиление банковского мониторинга за переводами между физическими лицами (P2P). Подобные переводы все чаще приводят к блокировке карт как получателей, так и отправителей денежных средств.
Банк России отмечает увеличение количества жалоб от граждан на необоснованную блокировку счетов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала участившиеся случаи блокировок "перегибом" в борьбе с мошенничеством.
Наконец, наличие наличных денег становится особенно важным в регионах, где периодически происходят сбои в работе интернета, что делает невозможным оплату товаров и услуг онлайн.
