Карты больше не в моде? Почему россияне массово снимают наличные

Экономика

В последнее время российские банки значительно ужесточили меры по борьбе с мошенническими операциями, что привело к увеличению числа блокировок банковских карт.

Пятитысячные купюры

Подобная практика, наряду с другими факторами, подталкивает граждан к более частому использованию наличных средств. Как отмечают в банковском секторе, спрос на снятие наличных значительно возрос.

Взрывной рост снятия наличных

Согласно данным Центробанка, в третьем квартале текущего года объем снятых россиянами наличных денег увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 659 миллиардов рублей. Одной из причин такого роста является стремление многих предприятий малого бизнеса экономить на оплате банковского эквайринга, пишут Известия.

Усиление контроля P2P-переводов

Другой важной причиной, влияющей на предпочтение наличных, эксперты считают усиление банковского мониторинга за переводами между физическими лицами (P2P). Подобные переводы все чаще приводят к блокировке карт как получателей, так и отправителей денежных средств.

Жалобы на необоснованные блокировки

Банк России отмечает увеличение количества жалоб от граждан на необоснованную блокировку счетов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала участившиеся случаи блокировок "перегибом" в борьбе с мошенничеством.

Проблемы с интернетом в регионах

Наконец, наличие наличных денег становится особенно важным в регионах, где периодически происходят сбои в работе интернета, что делает невозможным оплату товаров и услуг онлайн.