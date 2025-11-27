Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финский бизнес на перепутье: 40 000 компаний ищут новых владельцев

40 000 финских компаний ищут новых владельцев — Yle
1:42
Экономика

Около 40 тысяч финских предпринимателей выразили готовность продать свои компании.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Это вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу состояния национальной экономики, поскольку на предприятиях этих бизнесменов занято около ста тысяч человек. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle. 

Статистика и мнения предпринимателей

Согласно данным, предоставленным Ассоциацией предпринимателей Финляндии (Suomen Yrittäjät), около 15% финских бизнесменов, участвовавших в недавних опросах, подтвердили свою готовность к продаже бизнеса, что в общей сложности составляет примерно 40 тысяч предпринимателей. Представители ассоциации отмечают трудность в определении точной цифры, поскольку многие потенциальные продавцы не афишируют свои планы.

Отраслевые особенности и проблемы финансирования

Наиболее актуальна смена собственника в промышленности (29% предпринимателей), а также в сфере торговли (20%). При этом, только четверть бизнесменов имеют четкое представление о потенциальном преемнике.

Ассоциация также подчеркивает ухудшение условий финансирования сделок по смене собственника: доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса оценивается положительно лишь 34% респондентов, в то время как год назад этот показатель составлял 38%.

Прекращение экспорта в Россию негативно сказалось на ряде финских компаний, особенно малых предприятий, для которых потеря российского рынка оказалась критичной, сообщает "Деловой Петербург".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
