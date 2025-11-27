Финский бизнес на перепутье: 40 000 компаний ищут новых владельцев

Около 40 тысяч финских предпринимателей выразили готовность продать свои компании.
Это вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу состояния национальной экономики, поскольку на предприятиях этих бизнесменов занято около ста тысяч человек. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Согласно данным, предоставленным Ассоциацией предпринимателей Финляндии (Suomen Yrittäjät), около 15% финских бизнесменов, участвовавших в недавних опросах, подтвердили свою готовность к продаже бизнеса, что в общей сложности составляет примерно 40 тысяч предпринимателей. Представители ассоциации отмечают трудность в определении точной цифры, поскольку многие потенциальные продавцы не афишируют свои планы.
Наиболее актуальна смена собственника в промышленности (29% предпринимателей), а также в сфере торговли (20%). При этом, только четверть бизнесменов имеют четкое представление о потенциальном преемнике.
Ассоциация также подчеркивает ухудшение условий финансирования сделок по смене собственника: доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса оценивается положительно лишь 34% респондентов, в то время как год назад этот показатель составлял 38%.
Прекращение экспорта в Россию негативно сказалось на ряде финских компаний, особенно малых предприятий, для которых потеря российского рынка оказалась критичной, сообщает "Деловой Петербург".
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.