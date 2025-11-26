9 тысяч рублей за патент в месяц: новые реалии для таксистов в Москве

Власти Москвы планируют увеличить стоимость патента для таксистов в 2,6 раза — с 3,4 тыс. рублей до 9 тыс. рублей в месяц.
По словам Дарьи Мурченко, заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, ожидается, что данное изменение не окажет значительного влияния на цены услуг такси.
Дарья Мурченко пояснила, что текущая плата за патент составляет всего 3,4 тысячи рублей, что связано с установленным уровнем потенциального дохода, который значительно ниже реальных доходов в данной отрасли. Новым законопроектом предлагается увеличить размер потенциального дохода, что позволит установить ежемесячную плату за патент на уровне 9 тысяч рублей.
Мурченко отметила, что повышение стоимости патента поможет выровнять налоговую нагрузку для таксистов, работающих по патенту, с налоговой нагрузкой водителей, которые являются самозанятыми. Это должно упростить налоговые обязательства и сделать систему более справедливой, сообщает "Интерфакс".
По её словам, данное изменение не должно значительно сказаться на стоимости услуг такси, так как примерно 75% таксистов в Москве уже используют налоговый режим для самозанятых.
Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.