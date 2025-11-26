Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9 тысяч рублей за патент в месяц: новые реалии для таксистов в Москве

Москва увеличивает плату за патент для такси в 2,6 раза — власти
1:32
Экономика

Власти Москвы планируют увеличить стоимость патента для таксистов в 2,6 раза — с 3,4 тыс. рублей до 9 тыс. рублей в месяц.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

По словам Дарьи Мурченко, заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, ожидается, что данное изменение не окажет значительного влияния на цены услуг такси.

 Причины повышения стоимости патента

Дарья Мурченко пояснила, что текущая плата за патент составляет всего 3,4 тысячи рублей, что связано с установленным уровнем потенциального дохода, который значительно ниже реальных доходов в данной отрасли. Новым законопроектом предлагается увеличить размер потенциального дохода, что позволит установить ежемесячную плату за патент на уровне 9 тысяч рублей.

 Выравнивание налоговой нагрузки

Мурченко отметила, что повышение стоимости патента поможет выровнять налоговую нагрузку для таксистов, работающих по патенту, с налоговой нагрузкой водителей, которые являются самозанятыми. Это должно упростить налоговые обязательства и сделать систему более справедливой, сообщает "Интерфакс".

Влияние на стоимость услуг такси

По её словам, данное изменение не должно значительно сказаться на стоимости услуг такси, так как примерно 75% таксистов в Москве уже используют налоговый режим для самозанятых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
