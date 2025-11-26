Валютный душ: назван курс доллара, который устроит всех

Излишне сильный рубль мешает и импортёрам, и экспортёрам — глава "Сбербанка" Греф

Глава "Сбербанка" Герман Греф, выступая на Domclick Digital Day, высказал мнение о текущем курсе рубля, назвав его излишне сильным.

Деньги

По его оценке, оптимальный курс доллара, сбалансированный для всех участников рынка, находится в диапазоне 98-105 рублей.

Оптимальный курс: баланс интересов

Греф подчеркнул, что именно такой курс способствовал бы стабилизации рыночной ситуации, устраивая экспортёров и одновременно создавая своего рода "подушку безопасности" для импортёров, защищая их от резких колебаний валюты, пишет РБК.

Официальный курс растёт

На 26 ноября Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 78,96 рубля, что на 4,13 копейки выше предыдущего значения.

Влияние санкций

Ранее, в начале ноября, экономист Михаил Задорнов, занимавший руководящие посты в банках ВТБ24 и "Открытие", заявил о негативном влиянии санкций, введённых против крупных российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, на курс рубля. По его мнению, последствия этих санкций станут ощутимы в начале 2026 года.