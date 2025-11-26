Валютный душ: назван курс доллара, который устроит всех

Глава "Сбербанка" Герман Греф, выступая на Domclick Digital Day, высказал мнение о текущем курсе рубля, назвав его излишне сильным.
По его оценке, оптимальный курс доллара, сбалансированный для всех участников рынка, находится в диапазоне 98-105 рублей.
Греф подчеркнул, что именно такой курс способствовал бы стабилизации рыночной ситуации, устраивая экспортёров и одновременно создавая своего рода "подушку безопасности" для импортёров, защищая их от резких колебаний валюты, пишет РБК.
На 26 ноября Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 78,96 рубля, что на 4,13 копейки выше предыдущего значения.
Ранее, в начале ноября, экономист Михаил Задорнов, занимавший руководящие посты в банках ВТБ24 и "Открытие", заявил о негативном влиянии санкций, введённых против крупных российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, на курс рубля. По его мнению, последствия этих санкций станут ощутимы в начале 2026 года.
