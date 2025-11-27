Города устали держать планку: резкое охлаждение спроса заставило регионы синхронно снижать ставки аренды

Аренда жилья дешевеет — Павел Луценко

Экономика

Рынок аренды жилья в России переживает заметные перемены. После стремительного роста ставок, который держался почти без пауз два года, владельцам квартир пришлось снизить обороты. Осенью тенденция сменилась: цены перестали обновлять рекорды и впервые за долгое время пошли вниз. Это стало неожиданностью для тех, кто привык к ежегодному подорожанию, но вполне логично вписалось в текущие экономические реалии: у людей просто исчерпался запас прочности. Снижение платежеспособности арендаторов заставляет рынок прислушиваться к их возможностям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный жилой район Москвы

Как изменился рынок этой осенью

За прошедшие месяцы рынок начал заметно остывать. Ещё год назад ставки росли настолько быстро, что никто не ожидал разворота. Но осень показала: тренд меняется. Многие арендаторы больше не готовы платить суммы, которые стали нормой в 2023–2024 годах.

"Аренда жилья сейчас дешевеет. Дело в том, что собственники жилья слишком сильно разогрели цены в прошлом году, когда за тот же третий квартал ставки поднялись на 9-12%, и этой осенью такого выраженного ралли не случилось", — сказал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Обычно сезон повышенного спроса продолжается до октября, однако в этот раз рост оказался заметно скромнее — всего 4-6% за летние месяцы. Уже с октября динамика изменилась: впервые за долгий период зафиксировано снижение примерно на 1%.

"Рост в период активного спроса летом в 10% оказался заметно меньше, чем в 2023 и 2024 годах, тогда они прибавляли по 25-30%. За последний месяц ставки аренды стали на 1% ниже. <…> В ноябре и декабре этот тренд должен сохраниться", — отметил главный аналитик "Циана" Алексей Попов.

Где аренда подешевела сильнее всего

По статистике крупных сервисов онлайн-объявлений, значительное снижение затронуло прежде всего Москву. Здесь долгосрочная аренда в октябре подешевела примерно на 15%. В регионах динамика оказалась схожей, хотя и менее выраженной.

Города с заметной коррекцией

Москва: -15%.

Краснодар: -14%.

Екатеринбург, Брянск: -12%.

Сочи: -11%.

Челябинск, Тула, Ижевск, Рязань и другие крупные города: -5-10%.

Медианная ставка в городах-миллионниках теперь держится около 38 тысяч рублей. На краткосрочном рынке — своём собственном "туристическом мире" — наблюдается яркий контраст: самые низкие цены зафиксированы в Кирове, Ульяновске, Иванове, а самые высокие — в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Сочи, где стоимость в разы выше средней.

Сравнение регионов по стоимости аренды

Город Долгосрочная аренда (динамика) Краткосрочная аренда (средняя цена) Москва -15% ~80 000 ₽ Краснодар -14% ~27 000 ₽ Екатеринбург -12% ~30 000 ₽ Сочи -11% ~41 000 ₽ Санкт-Петербург -7% ~47 000 ₽

Советы шаг за шагом: как арендатору найти выгодный вариант

Искать жильё ближе к ноябрю-январю, когда спрос минимален. Использовать фильтры по срокам аренды и торговаться — многие собственники готовы к уступкам. Сравнивать предложения в разных районах: даже в одном городе цены могут отличаться на 20-30%. Проверять историю объявлений через агрегаторы — если квартира стоит давно, шансы на скидку выше. Рассматривать альтернативы: аренда в новостройках часто выгоднее старого фонда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать сезонность → аренда дороже → искать зимой или ранней весной.

Снимать без договора → риск конфликтов → использовать типовой договор из юр-сервисов.

Искать только в центре → переплата 30-40% → перенести поиск на районы с развитым метро.

Согласиться на первое жильё → упущение выгодных вариантов → мониторить рынок 2-3 недели.

А что если хочется переехать в столицу?

Тогда важно учесть: прогнозируемое снижение ставок сделает рынок более лояльным, но жильё комфорт-класса всё равно останется дорогим. Тем, кому важна экономия, стоит обращать внимание на районы нового строительства, где предложение продолжает расти.

FAQ

Как выбрать район для аренды?

Ориентируйтесь на транспорт, инфраструктуру и удалённость от работы — это влияет на итоговую стоимость и комфорт.

Что сегодня стоит однушка в крупных городах?

В среднем 28-38 тысяч рублей, хотя Москва и Санкт-Петербург существенно дороже.

Что лучше — долгосрочная или краткосрочная аренда?

Долгосрочная выгоднее, но краткосрочная удобна тем, кто приезжает ненадолго и не готов заключать договор.

Интересные факты

В России более 30% арендаторов живут без официального договора. В Москве доля инвестквартир достигает 20%, что влияет на колебания цен. Зимний спад спроса на аренду стабильно повторяется последние 15 лет.

Исторический контекст

В 2010-х рынок активно рос вместе с ипотекой.

В 2020 году аренда подешевела из-за удалёнки и оттока людей из центров.

В 2023–2024 годах ставки резко взлетели на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения.

Сегодня рынок снова движется к балансу: заметные скачки остались позади, и участники наконец получают возможность планировать бюджеты спокойнее.