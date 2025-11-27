Города устали держать планку: резкое охлаждение спроса заставило регионы синхронно снижать ставки аренды

Рынок аренды жилья в России переживает заметные перемены. После стремительного роста ставок, который держался почти без пауз два года, владельцам квартир пришлось снизить обороты. Осенью тенденция сменилась: цены перестали обновлять рекорды и впервые за долгое время пошли вниз. Это стало неожиданностью для тех, кто привык к ежегодному подорожанию, но вполне логично вписалось в текущие экономические реалии: у людей просто исчерпался запас прочности. Снижение платежеспособности арендаторов заставляет рынок прислушиваться к их возможностям.
За прошедшие месяцы рынок начал заметно остывать. Ещё год назад ставки росли настолько быстро, что никто не ожидал разворота. Но осень показала: тренд меняется. Многие арендаторы больше не готовы платить суммы, которые стали нормой в 2023–2024 годах.
"Аренда жилья сейчас дешевеет. Дело в том, что собственники жилья слишком сильно разогрели цены в прошлом году, когда за тот же третий квартал ставки поднялись на 9-12%, и этой осенью такого выраженного ралли не случилось", — сказал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
Обычно сезон повышенного спроса продолжается до октября, однако в этот раз рост оказался заметно скромнее — всего 4-6% за летние месяцы. Уже с октября динамика изменилась: впервые за долгий период зафиксировано снижение примерно на 1%.
"Рост в период активного спроса летом в 10% оказался заметно меньше, чем в 2023 и 2024 годах, тогда они прибавляли по 25-30%. За последний месяц ставки аренды стали на 1% ниже. <…> В ноябре и декабре этот тренд должен сохраниться", — отметил главный аналитик "Циана" Алексей Попов.
По статистике крупных сервисов онлайн-объявлений, значительное снижение затронуло прежде всего Москву. Здесь долгосрочная аренда в октябре подешевела примерно на 15%. В регионах динамика оказалась схожей, хотя и менее выраженной.
Москва: -15%.
Краснодар: -14%.
Екатеринбург, Брянск: -12%.
Сочи: -11%.
Челябинск, Тула, Ижевск, Рязань и другие крупные города: -5-10%.
Медианная ставка в городах-миллионниках теперь держится около 38 тысяч рублей. На краткосрочном рынке — своём собственном "туристическом мире" — наблюдается яркий контраст: самые низкие цены зафиксированы в Кирове, Ульяновске, Иванове, а самые высокие — в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Сочи, где стоимость в разы выше средней.
|Город
|Долгосрочная аренда (динамика)
|Краткосрочная аренда (средняя цена)
|Москва
|-15%
|~80 000 ₽
|Краснодар
|-14%
|~27 000 ₽
|Екатеринбург
|-12%
|~30 000 ₽
|Сочи
|-11%
|~41 000 ₽
|Санкт-Петербург
|-7%
|~47 000 ₽
Искать жильё ближе к ноябрю-январю, когда спрос минимален.
Использовать фильтры по срокам аренды и торговаться — многие собственники готовы к уступкам.
Сравнивать предложения в разных районах: даже в одном городе цены могут отличаться на 20-30%.
Проверять историю объявлений через агрегаторы — если квартира стоит давно, шансы на скидку выше.
Рассматривать альтернативы: аренда в новостройках часто выгоднее старого фонда.
Игнорировать сезонность → аренда дороже → искать зимой или ранней весной.
Снимать без договора → риск конфликтов → использовать типовой договор из юр-сервисов.
Искать только в центре → переплата 30-40% → перенести поиск на районы с развитым метро.
Согласиться на первое жильё → упущение выгодных вариантов → мониторить рынок 2-3 недели.
Тогда важно учесть: прогнозируемое снижение ставок сделает рынок более лояльным, но жильё комфорт-класса всё равно останется дорогим. Тем, кому важна экономия, стоит обращать внимание на районы нового строительства, где предложение продолжает расти.
Как выбрать район для аренды?
Ориентируйтесь на транспорт, инфраструктуру и удалённость от работы — это влияет на итоговую стоимость и комфорт.
Что сегодня стоит однушка в крупных городах?
В среднем 28-38 тысяч рублей, хотя Москва и Санкт-Петербург существенно дороже.
Что лучше — долгосрочная или краткосрочная аренда?
Долгосрочная выгоднее, но краткосрочная удобна тем, кто приезжает ненадолго и не готов заключать договор.
В России более 30% арендаторов живут без официального договора.
В Москве доля инвестквартир достигает 20%, что влияет на колебания цен.
Зимний спад спроса на аренду стабильно повторяется последние 15 лет.
В 2010-х рынок активно рос вместе с ипотекой.
В 2020 году аренда подешевела из-за удалёнки и оттока людей из центров.
В 2023–2024 годах ставки резко взлетели на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения.
Сегодня рынок снова движется к балансу: заметные скачки остались позади, и участники наконец получают возможность планировать бюджеты спокойнее.
