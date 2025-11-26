Бензин дешевеет, а дизель дорожает: немецкий парадокс на заправках

Цены на дизель в Германии продолжают расти — ADAC

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным ADAC, стоимость дизельного топлива в Германии продолжает расти.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автозаправка

В среднем по стране во вторник литр стоил 1,654 евро. За последние пять недель цена увеличилась на 9,9 цента за литр.

Динамика цен на бензин E10

Цены на бензин марки E10 меняются в противоположном направлении. При цене 1,682 евро за литр он снизился на 0,3 цента за недельный период. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла всего на 2,6 цента. ADAC считает, что обе цены значительно завышены, учитывая текущую стоимость на сырую нефть, которая в последнее время упала.

Сезонные факторы

Следует отметить, что сезон также может влиять на изменения в ценах. Обычно отопительный сезон приводит к увеличению цен на дизельное топливо, пишет Rheinische Post.