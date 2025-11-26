Бензин дешевеет, а дизель дорожает: немецкий парадокс на заправках

По данным ADAC, стоимость дизельного топлива в Германии продолжает расти.
В среднем по стране во вторник литр стоил 1,654 евро. За последние пять недель цена увеличилась на 9,9 цента за литр.
Цены на бензин марки E10 меняются в противоположном направлении. При цене 1,682 евро за литр он снизился на 0,3 цента за недельный период. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла всего на 2,6 цента. ADAC считает, что обе цены значительно завышены, учитывая текущую стоимость на сырую нефть, которая в последнее время упала.
Следует отметить, что сезон также может влиять на изменения в ценах. Обычно отопительный сезон приводит к увеличению цен на дизельное топливо, пишет Rheinische Post.
