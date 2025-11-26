Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки увеличивают задержку жидкости в мышцах по данным спортивных физиологов
Защитное действие церамидов в зимнем уходе описала дерматолог Райска
Загрязненная фурнитура ослабляет герметичность окна
Закон повысил информированность наследников о долгах наследодателя — Егор Ковалев
Зимний пилинг помогает восстановить сияние кожи перед макияжем — Bovary
Холод повысил нагрузку на насос ГУР по оценке техэкспертов
Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей
Поливать косточку манго нужно по мере подсыхания — садовод Ольга Никонорова
Обнаружена польза клетчатки в снижении холестерина — диетолог Дэвид Дженкинс

Бензин дешевеет, а дизель дорожает: немецкий парадокс на заправках

Цены на дизель в Германии продолжают расти — ADAC
1:03
Экономика

По данным ADAC, стоимость дизельного топлива в Германии продолжает расти.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

В среднем по стране во вторник литр стоил 1,654 евро. За последние пять недель цена увеличилась на 9,9 цента за литр. 

Динамика цен на бензин E10

Цены на бензин марки E10 меняются в противоположном направлении. При цене 1,682 евро за литр он снизился на 0,3 цента за недельный период. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла всего на 2,6 цента. ADAC считает, что обе цены значительно завышены, учитывая текущую стоимость на сырую нефть, которая в последнее время упала.

Сезонные факторы

Следует отметить, что сезон также может влиять на изменения в ценах. Обычно отопительный сезон приводит к увеличению цен на дизельное топливо, пишет Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей
Холод повысил нагрузку на насос ГУР по оценке техэкспертов
Поливать косточку манго нужно по мере подсыхания — садовод Ольга Никонорова
Обнаружена польза клетчатки в снижении холестерина — диетолог Дэвид Дженкинс
Новый пептидный препарат снизил воспаление на 62,3% — учёные Пермского Политеха
Горчица с маслом защищает мясо от пересушивания — свинина по-французски
В России испытали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами — Neiry
Ламинация осложняет проверку подлинности документа по данным юристов
Цены на дизель в Германии продолжают расти — ADAC
Боевые искусства требуют обязательной защитной экипировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.