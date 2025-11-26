Долги теперь находят быстрее, чем наследников: закон изменил систему наследования

Закон повысил информированность наследников о долгах наследодателя — Егор Ковалев

С 24 ноября в России начала действовать норма, которая значительно меняет привычный порядок оформления наследства: теперь нотариусы обязаны заранее сообщать наследникам, оставил ли умерший человек непогашенные кредиты. Эта обязанность появилась после вступления в силу нового закона, который устранил давнюю проблему — наследники часто узнавали о долгах слишком поздно, уже после того как приняли наследство и фактически вступили в право собственности.

Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент на встрече с клиентами

Что именно изменилось

Раньше порядок получения информации о кредитных обязательствах умершего никак не регулировался. В результате родственники нередко сталкивались с ситуацией, когда кредиторы выходили на связь спустя месяцы после оформления наследства. Если сумма долгов превышала стоимость полученного имущества, наследство становилось обузой.

Теперь же закон предусматривает четкий алгоритм действий нотариуса. В течение трёх рабочих дней после открытия наследственного дела он должен обратиться в Центральный каталог кредитных историй и запросить сведения о том, в каком бюро хранится кредитная история умершего. Если такие данные имеются, в следующие три дня нотариус обязан запросить кредитный отчёт в соответствующем бюро кредитных историй. И уже после получения информации он сообщает наследникам о наличии или отсутствии долгов.

"Нововведения никак не влияют на права наследников и на процедуру принятия наследства, включая ее срок. Целью вступающего в силу закона является лишь повышение уровня информированности наследников при разрешении вопроса о необходимости принятии наследства", — сказал советник практики частных клиентов коллегии адвокатов Delcredere Егор Ковалев.

Информацию нотариус может передать лично, письменно или по электронной почте — главное, чтобы наследники получили сведения вовремя и могли принять взвешенное решение.

Почему эта мера была необходима

Многие сталкивались с неприятными сюрпризами: получив, например, квартиру или автомобиль, они через некоторое время узнавали о крупном кредите, который брал наследодатель. Погасить долг приходилось уже из собственных средств, потому что отказ от наследства после закрытия дела невозможен.

"Раньше нередки были ситуации, когда наследники принимали наследство, а потом выяснялось, что у наследодателя есть существенные долги, которые возлагались на наследников", — отметил советник практики частных клиентов коллегии адвокатов Delcredere Егор Ковалев.

Кроме самих долгов, значительными были и сопутствующие расходы: экспертиза имущества, судебные разбирательства, услуги юристов. Новый закон помогает избежать таких ситуаций и снизить количество споров с кредиторами.

Однако есть нюанс: нотариусы получают данные только о тех долгах, которые отражены в бюро кредитных историй. Если же заем был оформлен частным образом — например, у другого гражданина по расписке, — такие обязательства наследники могут узнать только позже.

Сравнение: как было и как стало

Параметр До вступления закона После вступления закона Получение сведений о долгах Наследники искали сами или ждали требований кредиторов Нотариус запрашивает данные автоматически Время информирования После принятия наследства До фактического вступления Возможность избежать ненужного наследства Ограниченная Значительно выше Количество судебных споров Высокое Ожидается снижение

Советы шаг за шагом: как действовать наследнику при оформлении наследства и проверке долгов умершего

Убедиться, что заявление о принятии наследства подано вовремя — в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Сообщить нотариусу удобный способ получения информации: электронная почта, почтовый адрес или личный визит. Дождаться сведений о кредитах — нотариус обязан предоставить их в установленный срок. Если долги превышают стоимость имущества, рассмотреть вариант отказа от наследства. При необходимости обратиться к юристу, особенно если есть подозрения на скрытые обязательства или частные займы.

Частые ошибки наследников и что делать вместо этого

Ошибка: принимать наследство автоматически, "чтобы не пропало".

Последствие: можно взять на себя крупный долг.

Альтернатива: дождаться отчёта нотариуса, сравнить стоимость имущества и сумму обязательств.

Ошибка: игнорировать письма кредиторов.

Последствие: рост задолженности, возможные судебные иски.

Альтернатива: при появлении требований обратиться к нотариусу или юристу, чтобы подтвердить статус наследственного дела.

Ошибка: полагаться только на информацию из бюро кредитных историй.

Последствие: риск пропустить частные долги.

Альтернатива: проверить документы наследодателя — договоры, расписки, переписку.

А что если долг обнаружится позднее?

Такое возможно, если кредит не отражался в бюро кредитных историй. В этом случае кредитор вправе предъявить требование уже после оформления наследства. Но наследник обязан возвращать долг только в пределах стоимости полученного имущества — из собственных средств платить не нужно. Эту норму закон никак не меняет.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы

наследники получают полноценную информацию заранее;

меньше необоснованных судебных споров;

возможность принять взвешенное решение;

прозрачность и предсказуемость наследственных процедур.

Минусы

нотариус видит только информацию из БКИ;

частные долги по-прежнему могут "всплыть" позднее;

усложнение работы нотариусов может увеличить нагрузку на систему.

FAQ

Как узнать, содержит ли кредитная история умершего скрытые займы?

Только через запрос нотариуса в ЦККИ. Но частные займы могут не отражаться в истории, поэтому стоит изучить личные документы наследодателя.

Можно ли отказаться от наследства после шести месяцев?

Нет, законодательство это не допускает. Поэтому важно получить всю информацию вовремя.

Есть ли стоимость услуги по запросу кредитной истории?

Для наследников эта услуга не выделяется отдельно: запросы делает нотариус в рамках ведения наследственного дела.