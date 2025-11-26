Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Некоторые инспекторы используют подмену мундштука при проверке водителей-юрист
Собака привела людей в ловушку в лесу — профессор Медведев
Тяжёлая ракета SLS вывела Orion к Луне в первом полёте — Sciencepost
Мёд повышает уровень глюкозы так же быстро, как сахар — гастроэнтеролог Губанова
Департамент имущества Москвы подал иск к Батрутдинову
Ева Лонгория объяснила решение родить после 40 лет
Обжаренный картофель и бекон придают салату дымный вкус
Певица Дженнифер Лопес занялась ювелирным бизнесом
Для посадки финиковой косточки нужен глубокий горшок — агроном Николай Хромов

Игра в прятки с ФНС окончена: кого ждёт расплата за налоговые махинации

Схемы ухода от налогов больше не работают — доцент Селютина
1:49
Экономика

Согласно прогнозу Татьяны Селютиной, доцента Финансового университета при правительстве РФ, в России ужесточится надзор за фирмами, прибегающими к нелегальным методам оптимизации налогов

Налоговая инспекция
Фото: commons.wikimedia.org by Алекс Астрал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Налоговая инспекция

Рост налоговых доначислений

По информации ФНС, общая сумма доначислений бизнесу и физическим лицам значительно возросла. За первые три квартала 2025 года она достигла пика в 443 млрд рублей, что является максимальным значением с 2022 года. Эта сумма включает в себя не только задолженности по налогам, но и штрафы, начисленные по результатам проверок, сообщают Известия.

Факторы, влияющие на усиление контроля

Селютина отметила закономерность произошедших изменений, связав их с улучшением финансовых показателей налогоплательщиков, необходимостью пополнения бюджета, а также технологическим прогрессом, который позволяет эффективнее обнаруживать нарушения и скрытые схемы. Эксперт подчеркнула, что повышенное внимание к ИП и самозанятым не является приоритетным направлением.

Борьба с дроблением бизнеса

По словам Селютиной, контроль за несколькими взаимосвязанными ИП направлен не на усиление давления на малый бизнес, а на раскрытие истинного выгодоприобретателя, скрывающегося в тени. Специалист добавила, что статистику контрольных мероприятий за текущий год улучшили результаты борьбы с дроблением бизнеса и выплатой зарплат "в конвертах".

Приоритетные направления налоговых претензий

Главным объектом внимания налоговых органов остается получение необоснованных льгот по НДС и налогу на прибыль, заключила экономист.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Ева Лонгория объяснила решение родить после 40 лет
Обжаренный картофель и бекон придают салату дымный вкус
Певица Дженнифер Лопес занялась ювелирным бизнесом
Для посадки финиковой косточки нужен глубокий горшок — агроном Николай Хромов
Ярмольник заявил, что никогда не видел Аглаю Тарасову в состоянии опьянения
Индивидуальные счетчики на отопление помогают снизить расходы на 20–30%,
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Обнаружили окаменелость крокодила возрастом 80 млн лет — палеонтолог Сара Сабер
Схемы ухода от налогов больше не работают — доцент Селютина
Фейс-йога улучшает кровообращение и состояние кожи — Marianne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.