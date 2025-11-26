Игра в прятки с ФНС окончена: кого ждёт расплата за налоговые махинации

Согласно прогнозу Татьяны Селютиной, доцента Финансового университета при правительстве РФ, в России ужесточится надзор за фирмами, прибегающими к нелегальным методам оптимизации налогов.
По информации ФНС, общая сумма доначислений бизнесу и физическим лицам значительно возросла. За первые три квартала 2025 года она достигла пика в 443 млрд рублей, что является максимальным значением с 2022 года. Эта сумма включает в себя не только задолженности по налогам, но и штрафы, начисленные по результатам проверок, сообщают Известия.
Селютина отметила закономерность произошедших изменений, связав их с улучшением финансовых показателей налогоплательщиков, необходимостью пополнения бюджета, а также технологическим прогрессом, который позволяет эффективнее обнаруживать нарушения и скрытые схемы. Эксперт подчеркнула, что повышенное внимание к ИП и самозанятым не является приоритетным направлением.
По словам Селютиной, контроль за несколькими взаимосвязанными ИП направлен не на усиление давления на малый бизнес, а на раскрытие истинного выгодоприобретателя, скрывающегося в тени. Специалист добавила, что статистику контрольных мероприятий за текущий год улучшили результаты борьбы с дроблением бизнеса и выплатой зарплат "в конвертах".
Главным объектом внимания налоговых органов остается получение необоснованных льгот по НДС и налогу на прибыль, заключила экономист.
