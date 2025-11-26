Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белое покрывало спатифиллума вызывает путаницу с лилиями — Actualno
Сухофрукты содержат до 90 процентов полезных веществ
Энн Хэтэуэй использует заколку для визуального увеличения губ — Vogue
Спектр протонов в зоне колена впервые измерен с Земли — Sciencepost
Разницу в питательных свойствах творога и йогурта описала диетолог Мок
Татьяна Брухунова опубликовала фото из больницы
Печенье из бананов готовится быстрее, чем вы думаете — кулинары
Вин Дизель оценил фильм Дуэйна Джонсона "Крушащая машина"
Компания Каскад ввела аккредитацию инструкторов за 180 тысяч рублей власти Кемерово

Нефтяной передел? Ramoco Fuels откроет кошелёк ради 194 заправок Лукойла в США

"Лукойл" со 194 АЗС выходит из бизнеса в США
2:19
Экономика

Компания Ramoco Fuels проявила интерес к заправочному бизнесу "Лукойла" в США. Топливный дистрибьютор планирует взять в лизинг все 194 автозаправочные станции (АЗС) российской организации в этой стране. 

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Условия сделки

Общая сумма сделки составляет $150 млн, и она должна быть завершена не позднее 31 декабря 2027 года. По словам источников, знакомых с предложением, Ramoco предлагает 24-месячную генеральную аренду, которая будет автоматически преобразована в покупку бизнеса "Лукойла", как только будут выполнены все необходимые нормативные, экологические и франчайзинговые обязательства, сообщают Известия.

Управление АЗС

На данный момент американская компания управляет 110 розничными заправочными комплексами в таких штатах, как Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. Значительная часть активов "Лукойла" в США расположена именно в Нью-Джерси.

Юридические аспекты сделки

Софья Лукинова, начальник юридического департамента "ВМТ Консалт", отмечает, что схема лизинга с последующим выкупом может стать компромиссным вариантом, позволяющим сохранить операционную деятельность до снятия санкций. Однако стоит учесть, что аренда или продажа АЗС будет происходить не по рыночным ценам из-за действующих санкций.

Оценка стоимости АЗС

Ольга Орлова, руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа, добавляет, что стоимость каждой АЗС зависит от множества факторов, и предложение Ramoco Fuels определённо можно считать ниже рыночной цены.

Аренда или продажа заправок российской компании будут вестись не по рыночным ценам из-за санкций, отметили в ИнфоТЭК.

На начало 2025 года розничная сеть "Лукойла" за границей насчитывает более 2,4 тыс. АЗС в различных странах, включая США, Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Италии, Болгарии, Сербии, Черногории и Молдавии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Нефть
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Компания Каскад ввела аккредитацию инструкторов за 180 тысяч рублей власти Кемерово
Представитель ГАИ объяснил, почему во время движения дрожит руль автомобиля
Чешуйницы селятся в домах из-за высокой влажности — энтомологи
"Лукойл" со 194 АЗС выходит из бизнеса в США
Садальский уверен, что актёр Шиловский не пережил смерть жены
Кнопка "Интенсивный отжим" сокращает время сушки после стирки
Лавровый лист улучшает текстуру варёного картофеля по данным кулинарных технологов
Прохор Шаляпин уверен, что раскрыл секрет вечной молодости
Подтвердили брачную гипотезу о травмах самок гадрозавров — New-Science
Колебания веса не являются признаком гипотиреоза — эндокринолог Калинчев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.