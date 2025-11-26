Нефтяной передел? Ramoco Fuels откроет кошелёк ради 194 заправок Лукойла в США

"Лукойл" со 194 АЗС выходит из бизнеса в США

Компания Ramoco Fuels проявила интерес к заправочному бизнесу "Лукойла" в США. Топливный дистрибьютор планирует взять в лизинг все 194 автозаправочные станции (АЗС) российской организации в этой стране.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Условия сделки

Общая сумма сделки составляет $150 млн, и она должна быть завершена не позднее 31 декабря 2027 года. По словам источников, знакомых с предложением, Ramoco предлагает 24-месячную генеральную аренду, которая будет автоматически преобразована в покупку бизнеса "Лукойла", как только будут выполнены все необходимые нормативные, экологические и франчайзинговые обязательства, сообщают Известия.

Управление АЗС

На данный момент американская компания управляет 110 розничными заправочными комплексами в таких штатах, как Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. Значительная часть активов "Лукойла" в США расположена именно в Нью-Джерси.

Юридические аспекты сделки

Софья Лукинова, начальник юридического департамента "ВМТ Консалт", отмечает, что схема лизинга с последующим выкупом может стать компромиссным вариантом, позволяющим сохранить операционную деятельность до снятия санкций. Однако стоит учесть, что аренда или продажа АЗС будет происходить не по рыночным ценам из-за действующих санкций.

Оценка стоимости АЗС

Ольга Орлова, руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа, добавляет, что стоимость каждой АЗС зависит от множества факторов, и предложение Ramoco Fuels определённо можно считать ниже рыночной цены.

Аренда или продажа заправок российской компании будут вестись не по рыночным ценам из-за санкций, отметили в ИнфоТЭК.

На начало 2025 года розничная сеть "Лукойла" за границей насчитывает более 2,4 тыс. АЗС в различных странах, включая США, Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Италии, Болгарии, Сербии, Черногории и Молдавии.