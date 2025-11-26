Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турпоток в Монпелье вырос осенью по данным туристического агентства
Иван Ургант почти память ушедших звёзд на концерте в Кишинёве
Пижамные ногти стали зимним трендом маникюра 2025-2026 года — Instyle
Пользу зелёного чая для здоровья сердца описал кардиолог Пианко
ДНК-тест опроверг гипотезу Дарвина о мутации — исследователи
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик

Карьерный взлёт: как формат компании влияет на вашу траекторию развития

Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова
1:26
Экономика

Развитие карьеры человека зависит от формата компании и его роли.

Деловой костюм
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Деловой костюм

Ирина Смирнова, руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, обсудила с MosTimes, какие качества ценятся у сотрудников.

Карьера и её факторы

Смирнова поясняет, что карьерная "лестница" формируется под влиянием многих факторов, и выбор между узкой специализацией и широким кругозором зависит от целей человека.

Специализация в крупных корпорациях

"Если человек хочет развиваться в крупной корпорации, как правило функции там поделены достаточно четко, и поэтому здесь важна специализация", — говорит эксперт.

Например, в сфере работы с персоналом карьерные треки разделены по функционалу.

Широкий кругозор в небольших структурах

В маленьких компаниях часто требуется совмещать несколько задач, поэтому широкий кругозор и специализация становятся преимуществом. Чем меньше структура, тем больше обязанностей на одну роль "зашито".

Кросс-индустриальные переходы

В последнее время актуален тренд на кросс-индустриальные переходы.

"Стараются привлекать кандидатов из тех отраслей, которые больше развиты, у которых сильнее школа и практика, в те отрасли в которых меньше успеха в соответствующей функции на настоящий момент", — отмечает Смирнова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик
Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова
Совпадение плана Трампа с позицией России усиливает переговоры — политолог Шаповалов
ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA
Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет
Подарок должен соответствовать привычкам родителей — эксперт по этикету Грохотова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.