Карьерный взлёт: как формат компании влияет на вашу траекторию развития

Развитие карьеры человека зависит от формата компании и его роли.
Ирина Смирнова, руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, обсудила с MosTimes, какие качества ценятся у сотрудников.
Смирнова поясняет, что карьерная "лестница" формируется под влиянием многих факторов, и выбор между узкой специализацией и широким кругозором зависит от целей человека.
"Если человек хочет развиваться в крупной корпорации, как правило функции там поделены достаточно четко, и поэтому здесь важна специализация", — говорит эксперт.
Например, в сфере работы с персоналом карьерные треки разделены по функционалу.
В маленьких компаниях часто требуется совмещать несколько задач, поэтому широкий кругозор и специализация становятся преимуществом. Чем меньше структура, тем больше обязанностей на одну роль "зашито".
В последнее время актуален тренд на кросс-индустриальные переходы.
"Стараются привлекать кандидатов из тех отраслей, которые больше развиты, у которых сильнее школа и практика, в те отрасли в которых меньше успеха в соответствующей функции на настоящий момент", — отмечает Смирнова.
