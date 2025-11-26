Карьерный взлёт: как формат компании влияет на вашу траекторию развития

Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова

Развитие карьеры человека зависит от формата компании и его роли.

Ирина Смирнова, руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, обсудила с MosTimes, какие качества ценятся у сотрудников.

Карьера и её факторы

Смирнова поясняет, что карьерная "лестница" формируется под влиянием многих факторов, и выбор между узкой специализацией и широким кругозором зависит от целей человека.

Специализация в крупных корпорациях

"Если человек хочет развиваться в крупной корпорации, как правило функции там поделены достаточно четко, и поэтому здесь важна специализация", — говорит эксперт.

Например, в сфере работы с персоналом карьерные треки разделены по функционалу.

Широкий кругозор в небольших структурах

В маленьких компаниях часто требуется совмещать несколько задач, поэтому широкий кругозор и специализация становятся преимуществом. Чем меньше структура, тем больше обязанностей на одну роль "зашито".

Кросс-индустриальные переходы

В последнее время актуален тренд на кросс-индустриальные переходы.

"Стараются привлекать кандидатов из тех отраслей, которые больше развиты, у которых сильнее школа и практика, в те отрасли в которых меньше успеха в соответствующей функции на настоящий момент", — отмечает Смирнова.