Дополнительный доход или бессмысленные траты: какой заём откроет путь к богатству, а какой — закроет все двери

Вот эти кредиты разрушают ваш капитал — финансовый консультант Карпычева

Оправданным можно считать только тот заём, который не истощает, а расширяет финансовые горизонты.

Независимый финансовый консультант Анна Карпычева в беседе с MoneyTimes рассказала, в каких случаях серьёзные займы оправданы.

Главное — рост доходов

Эксперт подчёркивает: целесообразность кредита определяется его способностью генерировать дополнительную прибыль:

таксист покупает автомобиль — это его рабочий инструмент;

специалист повышает квалификацию для улучшения качества услуг и, как следствие, увеличения заработка;

производственная компания приобретает новое оборудование для повышения производительности и увеличения прибыли, частично направляемой на погашение кредита;

предприятие открывает новый цех для расширения производства и увеличения прибыли.

А неокупающийся заём лишь обременяет бюджет и ухудшает качество жизни.

Ипотека как потенциально выгодный заём

Карпычева отмечает, что ипотечный кредит может быть оправдан при адекватной процентной ставке. Низкий процент, особенно ниже ставки по депозитам или в рамках льготных программ, делает этот вид кредита разумным. Высокая ставка, наоборот, делает ипотеку невыгодной.

Потребительские кредиты: остерегайтесь

Потребительские кредиты на отдых, ремонт или гаджеты почти всегда невыгодны, поскольку не приносят прибыли, а лишь формируют долг. Кредит на новый телефон или ремонт увеличивает расходы и усугубляет финансовое положение.

Важность финансовой устойчивости

Эксперт советует, чтобы выплаты по кредиту не превышали треть доходов семьи. Если кредитные платежи составляют менее 30% дохода, это создает более комфортную ситуацию. Превышение этого порога может привести к финансовым трудностям.

Управление финансами

Карпычева рекомендует планировать личный бюджет, контролировать расходы и формировать финансовый резерв. Даже при наличии кредитов важно не только сокращать затраты, но и стремиться к увеличению доходов.