Ключ к красоте найден: Россия увеличила импорт корейской косметики

Россия увеличила закупки корейской косметики — таможенная служба Южной Кореи

Согласно информации таможенной службы Южной Кореи, в период с января по октябрь текущего года наблюдалось увеличение импорта косметических товаров из Кореи в Россию на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В обозначенный период времени объем поставок из Южной Кореи в Россию достиг отметки в 302,7 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 258,8 миллиона долларов.

За десять месяцев 2023 года импорт косметики составил 270 миллионов долларов. Общий объем импорта корейской косметики в Россию за весь прошлый год достиг 322 миллиона долларов.

Пиковые значения и динамика экспорта в 2025 году

Наибольший объём месячного экспорта в 2025 году был зафиксирован в июле, достигнув 37,5 миллиона долларов. В октябре экспорт косметических товаров из Южной Кореи составил 28,7 миллиона долларов, в сентябре — 34,2 миллиона долларов.

Россия в рейтинге импортёров корейской косметики

За первые десять месяцев текущего года Россия заняла шестую позицию среди стран-импортеров южнокорейской косметической продукции.

Лидерами по объёму импорта стали США (1,49 миллиарда долларов), Китай (1,41 миллиарда долларов), Япония (735 миллионов долларов), Гонконг (488 миллионов долларов) и Вьетнам (327 миллионов долларов), пишет ТАСС.