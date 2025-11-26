Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Связь будущего возможна без радио и кабелей — специалисты по нанофотонике
Горбуша, скумбрия и сельдь бюджетная замена сёмге к праздничному столу
Дональд Трамп ускорил переговоры о "Час пик 4" — Semafor
Лошади сопоставляют выражение лица человека с тоном голоса — Scientific Reports
Денис Новосельцев: "Я хотел бы создать "классный театр"
Экс-продюсера "Ласкового мая" могут депортировать из Турции по запросу РФ
Аренда коттеджей в Карелии выросла до 96 тыс. в сутки по данным онлайн-площадок
Ликвидация центров управления не снизит удары украинских БПЛА – эксперт Михайлов
Локального жиросжигания не существует — фитнес-тренер Александр Карпов

Ключ к красоте найден: Россия увеличила импорт корейской косметики

Россия увеличила закупки корейской косметики — таможенная служба Южной Кореи
1:54
Экономика

Согласно информации таможенной службы Южной Кореи, в период с января по октябрь текущего года наблюдалось увеличение импорта косметических товаров из Кореи в Россию на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Натуральная косметика
Фото: unsplash.com by Nora Topicals is licensed under Free to use under the Unsplash License
Натуральная косметика

В обозначенный период времени объем поставок из Южной Кореи в Россию достиг отметки в 302,7 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 258,8 миллиона долларов.

За десять месяцев 2023 года импорт косметики составил 270 миллионов долларов. Общий объем импорта корейской косметики в Россию за весь прошлый год достиг 322 миллиона долларов.

Пиковые значения и динамика экспорта в 2025 году

Наибольший объём месячного экспорта в 2025 году был зафиксирован в июле, достигнув 37,5 миллиона долларов. В октябре экспорт косметических товаров из Южной Кореи составил 28,7 миллиона долларов, в сентябре — 34,2 миллиона долларов.

Россия в рейтинге импортёров корейской косметики

За первые десять месяцев текущего года Россия заняла шестую позицию среди стран-импортеров южнокорейской косметической продукции.

Лидерами по объёму импорта стали США (1,49 миллиарда долларов), Китай (1,41 миллиарда долларов), Япония (735 миллионов долларов), Гонконг (488 миллионов долларов) и Вьетнам (327 миллионов долларов), пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Нефть
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Отказ от лишних задач уменьшает декабрьское выгорание — психолог Марина Гаврилова Валерия Жемчугова Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов Александр Шторм Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
99-летний Дик Ван Дайк благодарен супруге за долголетие
Рыба и овощи поддерживают стабильный сахар по данным биолога Ирины Лялиной
Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов
Новой избранницей Дмитрия Диброва стала клиентка его бывшей жены
Яичные белки придают лимонному печенью воздушность
Лавровый лист используют для отпугивания мышей и крыс зимой
Террористы маскируют взрывные устройства под обычные предметы — эксперт Веселов
Россия нарастила экспорт мяса птицы в Китай — "Агроэкспорт"
Открытая теплица дает более рыхлую почву весной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.