Украина в долгах как в шелках: ЕС меняет правила игры

1:32
Экономика

Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Украины возврата средств, выделенных в качестве промежуточного займа после предоставления Киеву более масштабного кредита, обеспеченного российскими активами. 

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Финансовые трудности стран ЕС

Как отмечает Politico, страны-члены ЕС не проявляют энтузиазма в отношении предоставления ссуды Украине, учитывая собственные бюджетные дефициты и высокие процентные ставки по кредитам.

Поиск источников финансирования Украины и позиция России

Европейская комиссия активно работает над достижением соглашения между европейскими государствами об использовании замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который, как предполагается, Киев должен будет вернуть после завершения конфликта и в случае получения репараций от Москвы.

В свою очередь, российское Министерство иностранных дел назвало идеи ЕС о выплате репараций Украине нереалистичными и обвинило Брюссель в присвоении российских активов.

Ранее лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России. После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заблокировали значительную часть валютных резервов России. В ответ Россия ввела ограничения на активы иностранных инвесторов из недружественных стран.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
