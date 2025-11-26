Украина в долгах как в шелках: ЕС меняет правила игры

Европейский союз рассматривает возможность потребовать от Украины возврата средств, выделенных в качестве промежуточного займа после предоставления Киеву более масштабного кредита, обеспеченного российскими активами.
Как отмечает Politico, страны-члены ЕС не проявляют энтузиазма в отношении предоставления ссуды Украине, учитывая собственные бюджетные дефициты и высокие процентные ставки по кредитам.
Европейская комиссия активно работает над достижением соглашения между европейскими государствами об использовании замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который, как предполагается, Киев должен будет вернуть после завершения конфликта и в случае получения репараций от Москвы.
В свою очередь, российское Министерство иностранных дел назвало идеи ЕС о выплате репараций Украине нереалистичными и обвинило Брюссель в присвоении российских активов.
Ранее лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России. После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заблокировали значительную часть валютных резервов России. В ответ Россия ввела ограничения на активы иностранных инвесторов из недружественных стран.
