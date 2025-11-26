Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена вопроса: что стоит за продажей акций Лукойла Леонидом Федуном

Сооснователь "Лукойла" Федун продал свой пакет акций — Reuters
1:29
Экономика

В начале 2025 года Леонид Федун, ранее занимавший пост вице-президента и выступавший соучредителем российской нефтяной компании "Лукойл", реализовал принадлежащий ему пакет акций, оцениваемый приблизительно в 7 миллиардов долларов. 

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Детали сделки

По сведениям, полученным агентством, доля Федуна в акционерном капитале компании достигала примерно 10%. Покупателем выступила сама компания "Лукойл". Сделка была завершена в начале 2025 года. Ориентировочная стоимость переданных ценных бумаг оценивается в 7 миллиардов долларов. Предполагается, что решение о продаже активов могло быть связано с тем, что Федун имеет статус резидента Монако. "Лукойл" оставил запрос на комментарии без ответа, связаться с самим бизнесменом также не представилось возможным.

Последствия санкций США

22 октября министерство финансов Соединенных Штатов Америки включило "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние структуры в очередной список антироссийских санкций, которые вступили в полную силу 21 ноября. Власти США заявляют, что введенные ограничения направлены на усиление давления на российское правительство в связи с ситуацией на Украине, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
