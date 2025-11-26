Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комбинация лосьона и масла усиливает увлажнение кожи — дерматолог Энгельман
Страх заражения приводит к избеганию общественных мест — психолог Чиркова
Вытягивание суккулентов ускорилось при дефиците света по данным агрономов
Рынок запчастей зафиксировал рост подделок по данным автодилеров
Дочь Алека Болдуина пристыдила Ким Кардашьян за сумку из слоновой кожи
Питерболды не сохраняют тепло из-за тонкого пуха — Kodami
Крахмал помогает тефтелям держать форму на сковороде
Редкая смена постельного белья повышает риск раздражений и аллергий — Malatec
Генетические различия мозга формируются без участия гормонов — генетики

Ипотечная гонка: кто добежит до финиша с первым взносом

Восемь из ста: ипотека доступна лишь избранным — аналитики
1:17
Экономика

Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке сможет лишь 8,3% работающего населения России.

ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ипотека

Это стало известно в преддверии форума Domclick Digital Day на основе анализа, проведённого аналитиками "Домклик".

 Регионы с высоким уровнем накоплений

Лишь в трёх регионах России более 15% работающих могут накопить на первоначальный взнос за два года:

  •  19,2% — в Оренбургской области;
  •  18,4% — в Ханты-Мансийском автономном округе;
  •  16,7% — в Республике Коми.

 Другие регионы с хорошими показателями

Свыше 13% работающих в двухгодичный срок накопления смогут достичь ещё в шести регионах:

  •  Красноярский край,
  •  Смоленская область,
  •  Архангельская область,
  •  Тюменская область,
  •  Вологодская область,
  •  Калужская область.

 Наименьший показатель 

Самый низкий уровень накоплений наблюдается в Дагестане, где за два года только 3,2% работающих жителей смогут накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Наука и техника
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Последние материалы
Комбинация лосьона и масла усиливает увлажнение кожи — дерматолог Энгельман
Страх заражения приводит к избеганию общественных мест — психолог Чиркова
Вытягивание суккулентов ускорилось при дефиците света по данным агрономов
Рынок запчастей зафиксировал рост подделок по данным автодилеров
Дочь Алека Болдуина пристыдила Ким Кардашьян за сумку из слоновой кожи
Питерболды не сохраняют тепло из-за тонкого пуха — Kodami
Восемь из ста: ипотека доступна лишь избранным — аналитики
Крахмал помогает тефтелям держать форму на сковороде
Редкая смена постельного белья повышает риск раздражений и аллергий — Malatec
Генетические различия мозга формируются без участия гормонов — генетики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.