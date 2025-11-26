Ипотечная гонка: кто добежит до финиша с первым взносом

Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке сможет лишь 8,3% работающего населения России.
Это стало известно в преддверии форума Domclick Digital Day на основе анализа, проведённого аналитиками "Домклик".
Лишь в трёх регионах России более 15% работающих могут накопить на первоначальный взнос за два года:
Свыше 13% работающих в двухгодичный срок накопления смогут достичь ещё в шести регионах:
Самый низкий уровень накоплений наблюдается в Дагестане, где за два года только 3,2% работающих жителей смогут накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке, пишет РБК.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.