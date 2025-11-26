Ипотечная гонка: кто добежит до финиша с первым взносом

Восемь из ста: ипотека доступна лишь избранным — аналитики

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что за два года накопить на 20%-ный взнос по ипотеке сможет лишь 8,3% работающего населения России.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ипотека

Это стало известно в преддверии форума Domclick Digital Day на основе анализа, проведённого аналитиками "Домклик".

Регионы с высоким уровнем накоплений

Лишь в трёх регионах России более 15% работающих могут накопить на первоначальный взнос за два года:

19,2% — в Оренбургской области;

18,4% — в Ханты-Мансийском автономном округе;

16,7% — в Республике Коми.

Другие регионы с хорошими показателями

Свыше 13% работающих в двухгодичный срок накопления смогут достичь ещё в шести регионах:

Красноярский край,

Смоленская область,

Архангельская область,

Тюменская область,

Вологодская область,

Калужская область.

Наименьший показатель

Самый низкий уровень накоплений наблюдается в Дагестане, где за два года только 3,2% работающих жителей смогут накопить на 20%-ный первый взнос по ипотеке, пишет РБК.