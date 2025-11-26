Финансовый поворот: почему россияне всё чаще выбирают мягкую валюту для сбережений

Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк

Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что наблюдается рост вкладов физических лиц в "мягкой" валюте.

Доля таких вкладов увеличилась с 1,98% на конец мая до 2,46% на конец октября 2025 года. В то же время, вклады в недружественных валютах снизились с 2,98% до 2,55% за тот же период.

Выгода сбережений в рублях

Однако, несмотря на этот рост, Царев подчеркнул, что, так как россияне живут в рублёвой зоне и получают доходы в рублях, более выгодно сберегать именно в национальной валюте.

Депозиты как привлекательный инструмент

Царев также добавил, что, несмотря на серию снижений ключевой ставки, депозиты остаются одним из самых привлекательных инструментов для сбережений.