Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анализ загадочных волос из Орегона опроверг миф о снежном человеке — ФБР
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева
Мышечная память ускоряет реабилитацию после травм

Финансовый поворот: почему россияне всё чаще выбирают мягкую валюту для сбережений

Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
0:57
Экономика

Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что наблюдается рост вкладов физических лиц в "мягкой" валюте. 

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Доля таких вкладов увеличилась с 1,98% на конец мая до 2,46% на конец октября 2025 года. В то же время, вклады в недружественных валютах снизились с 2,98% до 2,55% за тот же период.

Выгода сбережений в рублях

Однако, несмотря на этот рост, Царев подчеркнул, что, так как россияне живут в рублёвой зоне и получают доходы в рублях, более выгодно сберегать именно в национальной валюте.

Депозиты как привлекательный инструмент

Царев также добавил, что, несмотря на серию снижений ключевой ставки, депозиты остаются одним из самых привлекательных инструментов для сбережений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева
Мышечная память ускоряет реабилитацию после травм
Блогер Лерчек устроила фотосессию с женихом, несмотря на домашний арест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.