Дыра в бюджете залатана: семьи с детьми получат выплату в размере около 88 тыс. рублей

С 2026 года семьям могут вернуть часть НДФЛ — кандидат экономических наук Балынин

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что с 2026 года семьи в России смогут рассчитывать на ежегодные выплаты в размере около 88 тыс. рублей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

Порядок получения выплат

Балынин отметил, что новая мера поддержки предназначена для родителей с среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратный размер прожиточного минимума в их регионе. Размер выплаты будет зависеть от общей суммы уплаченного НДФЛ: семья получит разницу между фактически уплаченным налогом и исчисленным по ставке 6% с этой же налоговой базы. Таким образом, работающие родители смогут вернуть более половины от уплаченного НДФЛ.

Как оформить выплату

Для оформления этой выплаты нужно подать заявление через портал "Госуслуги", в МФЦ или отделениях Социального фонда, пишет "Царьград".

Пример расчёта

Если в регионе прожиточный минимум составляет 17,5 тыс. рублей, семья из четырех человек может получить выплату, если их общий доход не превышает 105 тыс. рублей в месяц. При равных зарплатах родителей в 52,5 тыс. рублей, возврат составит 44,1 тыс. рублей на каждого, что в сумме дает до 88,2 тыс. рублей.

Особые условия для многодетных семей

Для многодетных семей пороги дохода выше: для семей с тремя детьми — до 131,25 тыс. рублей, а сумма возврата может достигать 110,25 тыс. рублей. Для семей с четырьмя детьми установлен порог в 157,5 тыс. рублей и размер выплаты до 132,3 тыс. рублей.

Что по этому поводу думает депутат

Депутат Госдумы России Светлана Бессараб заявила, что выплата — это возврат уплаченного НДФЛ работающим родителям с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми, обучающимися очно до 23 лет, при условии соблюдения доходных порогов.