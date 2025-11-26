Жизнь после нефти: Силуанов указал России на новый экономический горизонт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вот что станет новым золотом России — министр финансов РФ Силуанов
Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего", что стране необходимо готовиться к переходу на новые виды "двигателей" экономики, так как время углеводородов постепенно истекает. 

Силуанов отметил, что необходимо осознать, что углеводороды не смогут оставаться основным ресурсом вечно. Больше технологий будут развиваться, не требуя этого вида сырья. Он подчёркивает важность подготовки экономики к изменениям и переходу на новые технологии и переработку углеводородов.

Министр также акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта как очевидном тренде мировой экономики. Он отметил, что искусственный интеллект внедряется во все сферы жизни, включая экономику и медицину. Тот, кто достигнет передовых позиций в этом направлении, станет более успешным на мировой арене, пишет ТАСС.

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

