Жизнь после нефти: Силуанов указал России на новый экономический горизонт

Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего", что стране необходимо готовиться к переходу на новые виды "двигателей" экономики, так как время углеводородов постепенно истекает.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антон Силуанов

Переход на новые технологии

Силуанов отметил, что необходимо осознать, что углеводороды не смогут оставаться основным ресурсом вечно. Больше технологий будут развиваться, не требуя этого вида сырья. Он подчёркивает важность подготовки экономики к изменениям и переходу на новые технологии и переработку углеводородов.

Искусственный интеллект как новый тренд

Министр также акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта как очевидном тренде мировой экономики. Он отметил, что искусственный интеллект внедряется во все сферы жизни, включая экономику и медицину. Тот, кто достигнет передовых позиций в этом направлении, станет более успешным на мировой арене, пишет ТАСС.