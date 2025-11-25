Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай летела одна — aviationa
Прогулка-бег помогает снять напряжение у активных пород — Topetmou
Алла Пугачёва была близкой подругой Нонны Мордюковой
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек

Долговая петля затягивается: как процентные ставки душат экономику

Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом — ЦБ
Экономика

Российские предприятия тратят рекордную долю прибыли — свыше 36% — на обслуживание займов, вместо инвестиций в развитие.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10%, а шестилетней давности — почти вдвое. Компании оказались в "процентном рабстве", где высокая ключевая ставка делает кредиты непосильным бременем.

Граждане не отстают

Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом, по данным ЦБ. Процентная нагрузка выросла на 22,2% в прошлом году, ускорившись по сравнению с предыдущими периодами. Экономическая ситуация подталкивает людей к дальнейшему залезанию в долги.

Мировой тренд

Мировая практика жизни в долг, активно продвигаемая с 90-х годов, приобрела глобальный масштаб. Согласно Allianz Global Wealth Report 2025, долг домохозяйств мира достиг 59,6 трлн евро к концу 2024 года. Лидерами по закредитованности являются американские семьи (18,04 трлн долларов), за ними следуют китайские (11,5 трлн долларов), пишет argumenti.ru.

Долговая нагрузка

Важно не попасть в замкнутый круг перекредитования. Существует показатель Debt Service Ratio (DSR), отражающий долю дохода, направляемую на погашение долгов. В России и США этот показатель составляет около 11%, в Канаде — около 15%. При этом долговая нагрузка россиян продолжает расти, особенно в сегментах ипотеки и потребительского кредитования.

Кредитный бум и его последствия

Суммарная задолженность россиян по кредитам на 1 января текущего года составила около 40 трлн рублей, демонстрируя значительный рост за последние годы. Несмотря на снижение числа выданных кредитов, процентные платежи резко увеличились. Растёт и просроченная задолженность, достигшая 1,34 трлн рублей к 1 февраля 2025 года.

Жёсткие меры ЦБ опоздали

Центробанк ужесточил требования к заёмщикам и ввёл макропруденциальные лимиты, но сделал это после резкого повышения ключевой ставки. В результате кредиты стали недоступными, а проблемы с выплатами по ранее выданным кредитам, даже ипотечным и автокредитам, обострились.

Финансовая микориза

В мировой экономике существуют две системы: спекулятивно-финансовая и реальное производство. Банки, контролирующие финансовые потоки, часто ставят предприятия в зависимое положение, вынуждая их тратить прибыль на обслуживание кредитов, а не на развитие. Это приводит к замедлению экономического роста и увеличению геополитических рисков. Банки же, напротив, процветают, получая огромные доходы и прибыль, опережая по рентабельности другие отрасли экономики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
Уютное жильё повышает уверенность и продуктивность — дизайнер Родина
Криптоаферисты используют гарантию прибыли без рисков — МВД РФ
Дельфины смотрят на дверь в ожидании знакомого человека — исследователи
Бабкина считает, что все мамы ждут подарков в День матери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.