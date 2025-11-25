Долговая петля затягивается: как процентные ставки душат экономику

Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом — ЦБ

Российские предприятия тратят рекордную долю прибыли — свыше 36% — на обслуживание займов, вместо инвестиций в развитие.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10%, а шестилетней давности — почти вдвое. Компании оказались в "процентном рабстве", где высокая ключевая ставка делает кредиты непосильным бременем.

Граждане не отстают

Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом, по данным ЦБ. Процентная нагрузка выросла на 22,2% в прошлом году, ускорившись по сравнению с предыдущими периодами. Экономическая ситуация подталкивает людей к дальнейшему залезанию в долги.

Мировой тренд

Мировая практика жизни в долг, активно продвигаемая с 90-х годов, приобрела глобальный масштаб. Согласно Allianz Global Wealth Report 2025, долг домохозяйств мира достиг 59,6 трлн евро к концу 2024 года. Лидерами по закредитованности являются американские семьи (18,04 трлн долларов), за ними следуют китайские (11,5 трлн долларов), пишет argumenti.ru.

Долговая нагрузка

Важно не попасть в замкнутый круг перекредитования. Существует показатель Debt Service Ratio (DSR), отражающий долю дохода, направляемую на погашение долгов. В России и США этот показатель составляет около 11%, в Канаде — около 15%. При этом долговая нагрузка россиян продолжает расти, особенно в сегментах ипотеки и потребительского кредитования.

Кредитный бум и его последствия

Суммарная задолженность россиян по кредитам на 1 января текущего года составила около 40 трлн рублей, демонстрируя значительный рост за последние годы. Несмотря на снижение числа выданных кредитов, процентные платежи резко увеличились. Растёт и просроченная задолженность, достигшая 1,34 трлн рублей к 1 февраля 2025 года.

Жёсткие меры ЦБ опоздали

Центробанк ужесточил требования к заёмщикам и ввёл макропруденциальные лимиты, но сделал это после резкого повышения ключевой ставки. В результате кредиты стали недоступными, а проблемы с выплатами по ранее выданным кредитам, даже ипотечным и автокредитам, обострились.

Финансовая микориза

В мировой экономике существуют две системы: спекулятивно-финансовая и реальное производство. Банки, контролирующие финансовые потоки, часто ставят предприятия в зависимое положение, вынуждая их тратить прибыль на обслуживание кредитов, а не на развитие. Это приводит к замедлению экономического роста и увеличению геополитических рисков. Банки же, напротив, процветают, получая огромные доходы и прибыль, опережая по рентабельности другие отрасли экономики.