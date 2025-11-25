Ограничение на бумаге и реальность в квитанции: что даёт предельный индекс ЖКХ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Утверждена индексация платы за ЖКХ на 2026 год — правительство РФ
Экономика

Распоряжение об установлении максимальных значений индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год подписано председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Ограничение роста совокупной стоимости услуг ЖКХ

Указанный механизм предназначен для сдерживания увеличения общей суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги для населения. Индивидуальный индекс роста платы, а также допустимое отклонение от него, определяются отдельно для каждого региона.

Индексы по регионам

В среднем по всем регионам предельный индекс с 1 января 2026 года составит 1,7%. С 1 октября значения будут дифференцированы в зависимости от субъекта федерации. Так, в Москве изменение платы ограничено 15%, в Подмосковье — 12,8%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, а в Ленинградской области — 9,2%. В Республике Хакасия и на Чукотке максимальный индекс составит 8%, а в Ставропольском крае — 22%.

Необходимость индексации тарифов

Федеральная антимонопольная служба подчеркнула, что пересмотр тарифов является важным условием для поддержания стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения надлежащего качества предоставляемых коммунальных услуг и модернизации инфраструктуры. В ФАС напомнили, что конкретные параметры индексации для каждого муниципального образования устанавливаются главой региона на основе параметров, утверждённых правительством РФ.

Адресная поддержка для льготников

Для социально незащищенных категорий граждан предусмотрены меры адресной поддержки, в частности, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей, чьи расходы на коммуналку превышают установленную долю от их доходов. ФАС будет осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в регионах, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
