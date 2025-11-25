Ограничение на бумаге и реальность в квитанции: что даёт предельный индекс ЖКХ

Распоряжение об установлении максимальных значений индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год подписано председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Указанный механизм предназначен для сдерживания увеличения общей суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги для населения. Индивидуальный индекс роста платы, а также допустимое отклонение от него, определяются отдельно для каждого региона.
В среднем по всем регионам предельный индекс с 1 января 2026 года составит 1,7%. С 1 октября значения будут дифференцированы в зависимости от субъекта федерации. Так, в Москве изменение платы ограничено 15%, в Подмосковье — 12,8%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, а в Ленинградской области — 9,2%. В Республике Хакасия и на Чукотке максимальный индекс составит 8%, а в Ставропольском крае — 22%.
Федеральная антимонопольная служба подчеркнула, что пересмотр тарифов является важным условием для поддержания стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения надлежащего качества предоставляемых коммунальных услуг и модернизации инфраструктуры. В ФАС напомнили, что конкретные параметры индексации для каждого муниципального образования устанавливаются главой региона на основе параметров, утверждённых правительством РФ.
Для социально незащищенных категорий граждан предусмотрены меры адресной поддержки, в частности, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей, чьи расходы на коммуналку превышают установленную долю от их доходов. ФАС будет осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в регионах, пишет ТАСС.
