Украденные деньги остановят за секунду: правительство готовит беспрецедентные правила блокировки

5:12
Экономика

Быть владельцем банковской карты в России сегодня — значит регулярно сталкиваться с новостями о мошенничестве. За последние годы злоумышленники стали действовать всё быстрее, а суммы похищенных средств — расти. На этом фоне правительство предложило новый закон, который позволит блокировать украденные деньги на счетах граждан без решения суда. Разберём, как будет работать эта инициатива, в чём её плюсы и риски, и почему финансовая грамотность по-прежнему важнее всего.

Деньги
Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Деньги

Как будет работать новый порядок блокировки

Правительство предлагает дать органам следствия и дознания право оперативно замораживать на банковских счетах только те суммы, которые, по мнению правоохранителей, стали добычей мошенников. Блокировка будет временной — не дольше 10 дней, и распространяться не на весь счёт, а исключительно на подозрительную сумму. За этот срок следствие должно подтвердить или опровергнуть подозрения и принять дальнейшие меры.

Какие инициативы связаны с проектом

Одновременно с этим в Госдуму внесён целый комплекс мер, направленных на борьбу с дистанционными хищениями денег:

  • введение мгновенной блокировки по жалобе клиента на сомнительную операцию.
  • расширение полномочий банков и ЦБ по обмену данными о мошенниках.
  • создание единой базы подозрительных счетов и номеров для финансовых организаций.
  • ожесточение ответственности за использование поддельных технических средств и подмену номеров.
  • возможность блокировки SIM-карт, применяемых для массовых рассылок фишинговых сообщений.

Зачем нужна такая реформа

В 2024 году россияне столкнулись с более чем 485 тысячами случаев дистанционного хищения денег. Общий ущерб за год превысил 197,5 млрд рублей, а за шесть лет объём похищенных средств вырос в четыре раза. Особенность IT-мошенничества в том, что деньги исчезают буквально за минуты — и вернуть их сложно.

Благодаря новому закону можно будет приостанавливать вывод средств ещё до того, как злоумышленники "раскидают" их по десяткам счетов. Это заметно повысит оперативность реагирования и даст шанс вернуть деньги пострадавшим.

Прежняя и новая система реагирования

Критерий Прежняя система Новый порядок
Основание для блокировки Только по решению суда По решению следствия
Время блокировки После судебного решения До 10 дней без суда
Охват Может затронуть весь счёт Только подозрительная сумма

Основные риски и опасения

Эксперты отмечают: несмотря на пользу инициативы, она не лишена рисков. Во-первых, мошенники могут успеть вывести деньги, если действия следствия окажутся недостаточно быстрыми. Во-вторых, блокировка без суда требует строгого контроля и прозрачных правил, чтобы не пострадали добросовестные граждане.

Преимущества:

  • Возможность быстро заморозить похищенные средства
  • Защита пострадавших до завершения следствия
  • Стимул для банков к более тесному сотрудничеству

Недостатки:

  • Риск затягивания блокировки
  • Возможность ошибки в определении подозрительных сумм
  • Требование к высокой прозрачности процесса

FAQ

Кто сможет блокировать средства?

Органы следствия и дознания при наличии оснований подозревать хищение.

Нужно ли решение суда для блокировки?

Нет, блокировка вводится без суда, но на ограниченный срок.

Когда разблокируют деньги?

Через 10 дней или раньше, если подозрения не подтвердятся.

Мифы и правда

  • Миф: теперь блокировать могут любые счета без повода.
    Правда: речь идёт только о суммах, связанных с подозрением на мошенничество.
  • Миф: закон гарантирует возврат денег всем пострадавшим.
    Правда: вернуть средства удаётся лишь в 15% случаев — главное действовать быстро.
  • Миф: мошенники — это всегда взломщики банков.
    Правда: чаще всего используются методы социальной инженерии — обман, фишинговые звонки и поддельные сайты.

А что если меры не сработают

Если даже при новой системе средства будут успевать выводить, специалисты советуют сделать ставку на повышение финансовой грамотности населения и совершенствование технологий безопасности. Внимательность, критический подход к звонкам и сообщениям, а также знание основных схем мошенничества всё равно остаются ключевым условием защиты.

Исторический контекст

Проблема хищений с банковских счетов в России обострилась в последние десять лет. Сначала мошенники действовали преимущественно через поддельные звонки, позже появились массовые фишинговые рассылки, а суммы ущерба выросли в разы. В ответ государство ужесточало законы, расширяло полномочия банков и внедряло современные методы борьбы с преступлениями в цифровой среде.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
