Системы наблюдения зарегистрировали пробуждение древнего вулкана
Утверждена индексация платы за ЖКХ на 2026 год — правительство РФ
Киркоров расстроил дочь, подарив клатч Собчак, а не ей
Сухой воздух вызывает пересыхание кожи и слизистых — эксперт Мишина
Формулы сывороток с пчелиными компонентами улучшают восстановление кожи — ELLE
Интерес к гастротуризму Подмосковья вырос по данным туристического портала
Окучивание и укрытие роз перед холодами — инструкция садовника Петрова
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни

Самозанятым водителям такси приготовиться: названы новые правила

Ключевые изменения в такси с 1 марта 2026 года в переходный период — Минпромторг
2:33
Экономика

Одобрено обновление закона о локализации такси. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Человек с картой в телефоне за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с картой в телефоне за рулем

Новые правила регистрации автомобилей

В переходный период физические лица смогут регистрировать не только российские и локализованные автомобили, но и иномарки, которыми они владеют более полугода. Это решение инициировано в связи с социальной значимостью сферы такси, в которой работают многие россияне, а ещё больше подрабатывают. 

Действующие правила и новые модели

Согласно текущему закону, с 1 марта 2026 года в реестре такси могут быть зарегистрированы только автомобили, соответствующие определённым требованиям по локализации или произведённые в рамках специальных инвестиционных контрактов. В данный момент в перечне разрешённых к использованию моделей есть 22 автомобиля от шести брендов: Lada, "Москвич", Sollers, Evolute, Voyah и УАЗ. В октябре Минпромторг сообщал, что список планируется дополнить, в том числе моделями марок Haval и Tenet, а также автомобилями, выпускаемыми на калининградском "Автоторе" (Kaiyi, BAIC). Об этом сообщает URA. RU.

Переходный период для самозанятых водителей

В конце октября в Госдуму были внесены поправки, которые позволят самозанятым водителям в течение переходного периода вносить нелокализованные автомобили в региональный реестр такси. Квота составит 25% от общего числа зарегистрированных машин на начало года, а механизм планируется сохранить до 2033 года с возможностью пересмотра.

Финансовая доступность и поддержка водителей

Авторы поправок подчёркивают, что квота для автомобилей самозанятых поможет адаптировать закон к реальным условиям и снизить риски ухода водителей в тень, сохраняя налоговые поступления, которые к прогнозируемым трём годам могут составить около 76,2 млрд рублей.

Ситуация с самозанятыми водителями

Согласно исследованиям, около 70% водителей такси в России являются самозанятыми. Более половины из них используют собственные машины, а почти 25% арендуют автомобиль. Эта реальность подчёркивает необходимость поддержки данного сегмента в индустрии такси.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Ключевые изменения в такси с 1 марта 2026 года в переходный период — Минпромторг
