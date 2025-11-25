Китай впереди планеты всей: новые производительные силы

Вот как Китай стал лидером в мире — глава "Роснефти" Сечин

На церемонии открытия VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума Игорь Сечин, глава "Роснефти", заявил, что в мире осталась только одна промышленная сверхдержава — Китай. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by KimonBerlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шанхай, Китай

35% мирового производства

Сечин отметил, что Китай обеспечивает 35% мирового промышленного производства и, по сути, сегодня является единственной промышленной супердержавой. Он также обратил внимание на значительную зависимость американских компаний от китайских комплектующих, которая в три раза превышает зависимость китайских компаний от США.

Историческая перспектива

Глава "Роснефти" подчеркнул, что двадцать лет назад ситуация была наоборот, что делает текущие изменения в мировой экономике еще более значительными.

Цели Китая к 2035 году

По мнению Сечина, руководство Китая достигло основных задач для создания "социалистической модернизированной державы" к 2035 году, что включает в себя удвоение ВВП. Это создаст синергетический эффект, позволяющий Китаю поддерживать экономический рост на уровне около 5% в год.

Необходимость новых производительных сил

Для стабильного роста Китая по словам Сечина, необходимы "производительные силы нового качества". Он также отметил, что Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций в различных технологиях, опережая США и Евросоюз, и занимает первое место по действующим патентам на изобретения. Восьмь китайских университетов входят в десятку лучших по Лейденскому рейтингу, что подтверждает высокий уровень научной активности страны.