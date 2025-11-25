Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепады температуры вызывают электризацию и сухость волос зимой
Зимой циркадные ритмы нарушаются из-за темноты — сомнолог Роман Бузунов
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи

Китай впереди планеты всей: новые производительные силы

Вот как Китай стал лидером в мире — глава "Роснефти" Сечин
1:47
Экономика

На церемонии открытия VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума Игорь Сечин, глава "Роснефти", заявил, что в мире осталась только одна промышленная сверхдержава — Китай. Об этом пишет EADaily.

Шанхай, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by KimonBerlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шанхай, Китай

 35% мирового производства

Сечин отметил, что Китай обеспечивает 35% мирового промышленного производства и, по сути, сегодня является единственной промышленной супердержавой. Он также обратил внимание на значительную зависимость американских компаний от китайских комплектующих, которая в три раза превышает зависимость китайских компаний от США.

 Историческая перспектива

Глава "Роснефти" подчеркнул, что двадцать лет назад ситуация была наоборот, что делает текущие изменения в мировой экономике еще более значительными.

 Цели Китая к 2035 году

По мнению Сечина, руководство Китая достигло основных задач для создания "социалистической модернизированной державы" к 2035 году, что включает в себя удвоение ВВП. Это создаст синергетический эффект, позволяющий Китаю поддерживать экономический рост на уровне около 5% в год.

 Необходимость новых производительных сил

Для стабильного роста Китая по словам Сечина, необходимы "производительные силы нового качества". Он также отметил, что Китай стал мировым лидером по количеству научных публикаций в различных технологиях, опережая США и Евросоюз, и занимает первое место по действующим патентам на изобретения. Восьмь китайских университетов входят в десятку лучших по Лейденскому рейтингу, что подтверждает высокий уровень научной активности страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Перепады температуры вызывают электризацию и сухость волос зимой
Зимой циркадные ритмы нарушаются из-за темноты — сомнолог Роман Бузунов
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.