Рентабельность 50%? Циан удивил рынок амбициозными целями

Гендиректор "Циан" заявил о планах увеличить доходы в 4 раза к 2030

Генеральный директор "Циан" Дмитрий Григорьев объявил о стратегической цели компании — увеличении доходов практически в четыре раза к 2030 году.

Выступая на первом в истории компании Дне инвестора, он заявил о планах довести выручку до отметки в 50 миллиардов рублей. "Циан" — один из ведущих игроков на российском рынке онлайн-объявлений о недвижимости.

Ожидания по рентабельности и отправная точка

Григорьев выразил уверенность в достижении поставленных целей, подчеркнув, что компания стремится не только к росту выручки, но и к поддержанию высокой рентабельности на уровне 50%. Он напомнил, что по итогам 2024 года выручка компании составила 13 миллиардов рублей, что служит отправной точкой для дальнейшего роста.

История "Циан" и редомициляция

"Циан" функционирует на рынке онлайн-классифайдов в России уже более двух десятилетий, начиная с 2001 года. Осенью прошлого года компания Cian Technology Ltd, контролировавшая сервис через кипрскую структуру Cian PLC, прошла процедуру редомициляции в Россию.

Юридическое лицо было зарегистрировано в Калининградской области под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (в настоящее время — МКПАО "Циан технолоджи лтд"). Аналогичный процесс редомициляции был завершен и для Cian PLC, бывшей холдинговой компании сервиса "Циан" и дочерней структуры МКПАО "Циан", пишет РИА Новости.