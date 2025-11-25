Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миндальное молоко снижает калорийность спортивных завтраков — тренеры
Внутреннее утепление стен помогает снизить счёт за отопление
Зафиксировали возможную жидкую воду под льдами Марса — ученый Гарет Морган
Увлажнение и праймер увеличивают стойкость помады в течение дня
Захарова усомнилась в искренности слов Пугачёвой о службе Родине
Актриса Хендерсон рассказала о кастинге на роль плаксы Миртл
Декабрьское цветение азалии увеличило расход питательных веществ — агрономы
Ледяная плёнка под снегом создала цепные аварии — дорожные службы
Частый приём обезболивающих вызывает абузусную головную боль — неврологи

Рентабельность 50%? Циан удивил рынок амбициозными целями

Гендиректор "Циан" заявил о планах увеличить доходы в 4 раза к 2030
1:42
Экономика

Генеральный директор "Циан" Дмитрий Григорьев объявил о стратегической цели компании — увеличении доходов практически в четыре раза к 2030 году.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Выступая на первом в истории компании Дне инвестора, он заявил о планах довести выручку до отметки в 50 миллиардов рублей. "Циан" — один из ведущих игроков на российском рынке онлайн-объявлений о недвижимости.

Ожидания по рентабельности и отправная точка

Григорьев выразил уверенность в достижении поставленных целей, подчеркнув, что компания стремится не только к росту выручки, но и к поддержанию высокой рентабельности на уровне 50%. Он напомнил, что по итогам 2024 года выручка компании составила 13 миллиардов рублей, что служит отправной точкой для дальнейшего роста.

История "Циан" и редомициляция

"Циан" функционирует на рынке онлайн-классифайдов в России уже более двух десятилетий, начиная с 2001 года. Осенью прошлого года компания Cian Technology Ltd, контролировавшая сервис через кипрскую структуру Cian PLC, прошла процедуру редомициляции в Россию. 

Юридическое лицо было зарегистрировано в Калининградской области под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (в настоящее время — МКПАО "Циан технолоджи лтд"). Аналогичный процесс редомициляции был завершен и для Cian PLC, бывшей холдинговой компании сервиса "Циан" и дочерней структуры МКПАО "Циан", пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Миндальное молоко снижает калорийность спортивных завтраков — тренеры
Внутреннее утепление стен помогает снизить счёт за отопление
Зафиксировали возможную жидкую воду под льдами Марса — ученый Гарет Морган
Увлажнение и праймер увеличивают стойкость помады в течение дня
Гендиректор "Циан" заявил о планах увеличить доходы в 4 раза к 2030
Захарова усомнилась в искренности слов Пугачёвой о службе Родине
Актриса Хендерсон рассказала о кастинге на роль плаксы Миртл
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Декабрьское цветение азалии увеличило расход питательных веществ — агрономы
Ледяная плёнка под снегом создала цепные аварии — дорожные службы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.