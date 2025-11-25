Кошелёк пенсионера потяжелел: выплаты изменились

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выплаты для пенсионеров выросли — доцент Балынин
2:12
Экономика

По словам Игоря Балынина, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, темпы увеличения пенсионных выплат в России превзошли показатели инфляции

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Динамика пенсий по старости

К 1 октября 2025 года средний размер пенсий по старости увеличился на 11,63%, что в денежном эквиваленте составляет 2,63 тысячи рублей. Если в 2024 году средняя пенсия составляла 22,57 тысячи рублей, то к указанной дате она достигла 25,2 тысячи рублей.

Изменения для работающих пенсионеров

Балынин отметил значительный рост пенсий работающих пенсионеров. Их выплаты по старости возросли на 16,86% или 3,23 тысячи рублей, увеличившись с 19,15 тысячи до 22,38 тысячи рублей, сообщает сайт aif.ru.

Рост выплат для неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры также получили прибавку к пенсии. Их выплаты увеличились на 10,42% или 2,44 тысячи рублей, достигнув отметки в 25,85 тысячи рублей, по сравнению с 23,41 тысячи рублей ранее.

Превышение инфляции и факторы роста

По словам экономиста, рост пенсий опережает темпы инфляции, особенно заметно это у работающих пенсионеров, где темпы роста более чем в два раза выше. Ключевым фактором является восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам с начала 2025 года.

Индексация рассчитывается от большей базы, что обеспечивает более значительный рост выплат. Дополнительную роль играет ежегодная корректировка страховых пенсий в августе, учитывающая трудовой стаж и страховые взносы граждан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
