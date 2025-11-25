Обновлённые Airbus с новыми интерьерами поднимают стандарты комфорта: пассажиров ждут салоны нового уровня

После 2026 года Air Canada планирует полностью перейти на использование самолётов Airbus на своих ближнемагистральных рейсах.
Парк A320 будет расширен до 22 единиц, а количество A321 достигнет 34. Особое внимание будет уделено обновлению интерьеров этих самолётов в соответствии с современными стандартами авиакомпании.
Air Canada продолжает получать самолёты Airbus A220-300, произведённые в Квебеке (Канада). В настоящее время в эксплуатации находится 37 таких самолётов, и в будущем парк A220-300 вырастет до 65 экземпляров.
В следующем году Air Canada планирует получить свой первый Airbus A321XLR. Всего заказано 30 самолётов этой модели. Предполагается, что A321XLR будут задействованы на трансатлантических маршрутах, обеспечивая дальние перелёты.
Airbus A321, используемый Air Canada Rouge — это самолёт, принадлежащий материнской компании Air Canada и эксплуатируемый её дочерней компанией.
