Обновлённые Airbus с новыми интерьерами поднимают стандарты комфорта: пассажиров ждут салоны нового уровня

Air Canada делает ставку на Airbus — Airways
1:26
Экономика

После 2026 года Air Canada планирует полностью перейти на использование самолётов Airbus на своих ближнемагистральных рейсах.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Парк A320 будет расширен до 22 единиц, а количество A321 достигнет 34. Особое внимание будет уделено обновлению интерьеров этих самолётов в соответствии с современными стандартами авиакомпании.

Увеличение парка Airbus A220-300

Air Canada продолжает получать самолёты Airbus A220-300, произведённые в Квебеке (Канада). В настоящее время в эксплуатации находится 37 таких самолётов, и в будущем парк A220-300 вырастет до 65 экземпляров.

Пополнение флота Airbus A321XLR

В следующем году Air Canada планирует получить свой первый Airbus A321XLR. Всего заказано 30 самолётов этой модели. Предполагается, что A321XLR будут задействованы на трансатлантических маршрутах, обеспечивая дальние перелёты.

Airbus A321, используемый Air Canada Rouge — это самолёт, принадлежащий материнской компании Air Canada и эксплуатируемый её дочерней компанией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
