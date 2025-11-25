Philips рискует потерять имя в России: что ждёт рынок

Подходит к концу срок регистрации товарного знака Philips в РФ — эксперт Энтин

Срок действия регистрации товарного знака Philips в российском патентном ведомстве подходит к концу, что ставит под угрозу исключительное право компании на использование этого бренда на территории РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by FML, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Philips SBC MD 110

Риски непродления регистрации

В случае, если Philips не предпримет шагов по продлению действия знака, сторонние организации получат теоретическую возможность зарегистрировать сходное обозначение. Однако несанкционированное использование бренда Philips останется незаконным, поскольку известные торговые марки охраняются не только посредством регистрации, но и законодательством о борьбе с нечестной конкуренцией.

Согласно экспертному мнению Владимира Энтина, директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности, любая попытка коммерческого использования такого узнаваемого бренда будет решительно пресекаться, пишет "Постньюс".

Увеличение рисков и юридических издержек

Истечение срока действия регистрации, тем не менее, влечет за собой определённые риски. В частности, возрастает вероятность так называемого "сквоттинга" — подачи заявок на регистрацию похожих товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение.

Подобные действия затрудняют процесс восстановления правовой охраны, наносят ущерб репутации компании и влекут увеличение юридических издержек.