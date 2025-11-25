Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения на верх тела снижают боли от сидячей позы — тренер Сантос
Хью Джекман объяснил свой отказ от слова "никогда"
Дочь Любови Успенской призналась, что всегда соревновалась с матерью
В Москве обсудили укрепление сотрудничества Русской Православной Церкви и казачества
Некачественная минеральная косметика опасна для кожи — химик Андрей Дорохов
ГИБДД разъяснила правила обозначения выступающих за габариты грузов-инспектор
Позднее мульчирование предотвращает гниль и повреждение корней гортензий — Aсlualno
Тренировка со стулом укрепляет глубокие мышцы у людей старше 50 — Тайлер Рид
Двойной помол снижает сочность фарша на 20 процентов — ВНИИ мясной промышленности

Philips рискует потерять имя в России: что ждёт рынок

Подходит к концу срок регистрации товарного знака Philips в РФ — эксперт Энтин
1:25
Экономика

Срок действия регистрации товарного знака Philips в российском патентном ведомстве подходит к концу, что ставит под угрозу исключительное право компании на использование этого бренда на территории РФ. 

Philips SBC MD 110
Фото: commons.wikimedia.org by FML, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Philips SBC MD 110

Риски непродления регистрации

В случае, если Philips не предпримет шагов по продлению действия знака, сторонние организации получат теоретическую возможность зарегистрировать сходное обозначение. Однако несанкционированное использование бренда Philips останется незаконным, поскольку известные торговые марки охраняются не только посредством регистрации, но и законодательством о борьбе с нечестной конкуренцией.

Согласно экспертному мнению Владимира Энтина, директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности, любая попытка коммерческого использования такого узнаваемого бренда будет решительно пресекаться, пишет "Постньюс".

Увеличение рисков и юридических издержек

Истечение срока действия регистрации, тем не менее, влечет за собой определённые риски. В частности, возрастает вероятность так называемого "сквоттинга" — подачи заявок на регистрацию похожих товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение.

Подобные действия затрудняют процесс восстановления правовой охраны, наносят ущерб репутации компании и влекут увеличение юридических издержек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Последние материалы
Прах Плисецкой и Щедрина развеяли над рекой Окой
Розенбаум обвинил современных артистов в звёздной болезни
В Госдуме предложили изучить возможность введения льгот на бензин
Индийские Су-30МКИ показали мощь на военных учениях во Франции — MWM
Соединительная ткань усиливает мышечные движения — физиологи
Вена раскрылась с новой стороны —журнал Livingetc
ЦБ может удивить рынок в декабре — президент РСПП Шохин
Данные Вояджера-1 нужны для будущих межзвездных полетов — астрофизик Абубекеров
Водный раствор белого уксуса назван безопасным для очистки холодильника —Malatec
Подмышки можно осветлить с помощью лимона и соды — косметолог Людмила Елисавецкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.