Топливная льгота буксует на старте: почему новая инициатива дает сбой еще до запуска

2:17
Экономика

Инициатива о введении льгот на бензин для отдельных категорий граждан вряд ли будет реализована в ближайшие годы из-за дефицита бюджета. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Ранее ТАСС сообщило, что заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич предложил рассмотреть возможность введения льгот на бензин для отдельных социальных групп по аналогии со сферой ЖКХ. Инициатива связана с предложением Российского топливного союза о создании композитного индекса для расчета цен на топливо на АЗС.

По словам Юшкова, реализация инициативы о льготах на бензин потребует четко выстроенного финансового и административного механизма. В первую очередь, отметил эксперт, необходимо определить, кто именно будет компенсировать нефтяным компаниям недополученные доходы и в какой форме граждане смогут воспользоваться скидкой. Также важно установить предельный объем топлива, на который будет распространяться льгота, и порядок подтверждения права на нее.

"Есть два варианта, как это можно оформить. Либо гражданину при предъявлении подтверждающего документа сразу предоставляется скидка на заправке, либо из бюджета возвращается часть средств в виде субсидии. Но в любом случае потребуется детальная проработка всех условий, чтобы избежать злоупотреблений и избыточной нагрузки на бюджет", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в условиях дефицитного бюджета и роста налоговой нагрузки у правительства нет ресурсов для финансирования подобных мер. По его словам, даже при благоприятных экономических изменениях внедрение льгот возможно не ранее 2027 года, когда станет ясно, удастся ли сбалансировать бюджет.

"Сейчас у государства нет лишних денег, бюджет дефицитный, а налоги, наоборот, повышаются. Поэтому подобную меру, конечно, можно обсуждать, но вряд ли в ближайший год мы увидим ее внедрение. Если экономическая ситуация улучшится, то, возможно, сама необходимость в таких льготах отпадет", — заключил Юшков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
