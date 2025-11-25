В Госдуме прокомментировали инициативу о периоде охлаждения при продаже квартир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Количество оспариваемых сделок на вторичном рынке недвижимости растет, а существующие механизмы защиты покупателей не обеспечивают им полной безопасности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии сообщило, что председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин внесли в Госдуму законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир собственниками. Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством и последующим оспариванием сделок, известным как "бабушкина схема".

Бессараб отметила, что даже самые внимательные граждане не могут чувствовать себя в полной безопасности при покупке жилья на вторичном рынке. Несмотря на проверку всех документов, использование услуг нотариусов и риэлторов, покупатели продолжают сталкиваться с рисками потери собственности.

"Сегодня судебная практика показала несостоятельность существующих механизмов защиты. Добросовестный приобретатель проверяет реестр недвижимости, включает через нотариуса и риэлтора специальные нормы в договор, подтверждающие, что продавец действует не под влиянием мошеннических схем. Но все это, как показала практика, не помогает обеспечить безопасность сделки", — подчеркнула депутат.

Парламентарий считает, что введение периода охлаждения может лишь частично снизить риски, однако без системных решений со стороны судебной системы проблему не удастся устранить. По ее словам, ключевую роль в защите добросовестных приобретателей должен сыграть Верховный суд, выработав четкую позицию по спорным сделкам.

"Необходимо принимать все возможные меры для защиты добросовестных покупателей, но один лишь период охлаждения проблему не решит. Судебная практика показывает, что даже спустя месяцы после сделки можно добиться признания ее недействительной под предлогом мошеннических действий. Поэтому именно Верховный суд должен определить четкие правовые позиции по таким случаям", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
