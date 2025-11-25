Кредитный шторм: население затягивает пояса

Интерес россиян к потребительскому кредитованию снижается — "Скоринг бюро"

По информации, предоставленной "Скоринг бюро", за первые десять месяцев 2025 года наблюдалось значительное сокращение объёмов потребительского кредитования.

Количество выданных кредитов составило 16 миллионов на общую сумму 2,53 миллиарда рублей, что на 48,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Изменение параметров потребительских кредитов

Бюро кредитных историй отмечает рост средней суммы потребительского кредита на 6% по сравнению с 2024 годом. В октябре 2025 года этот показатель достиг 160,4 тысячи рублей. Также зафиксировано незначительное увеличение среднего срока кредитования на 0,1%, который составил 26,4 месяца.

Сокращение автокредитования

В сегменте автокредитования также наблюдается спад. За 10 месяцев 2025 года объем выданных автокредитов сократился на 33,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего было выдано 951,8 тысячи кредитов на общую сумму 1 289 миллиардов рублей.

При этом средняя сумма автокредита выросла на 9,5% и составила 1,499 тысячи рублей. Средний срок автокредита снизился на 1,8%, составив 68,3 месяца.

Снижение выдачи кредитных карт

Еще одним заметным трендом стало сокращение объёмов выдачи кредитных карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель снизился на 51,1%.

Всего было выпущено 10,9 миллиона кредитных карт на общую сумму 1 118 миллиардов рублей.

Средний лимит по кредитным картам уменьшился на 24% и составил 85,5 тысячи рублей, пишет ТАСС.