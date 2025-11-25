Кредитный шторм: население затягивает пояса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Интерес россиян к потребительскому кредитованию снижается — "Скоринг бюро"
Экономика

По информации, предоставленной "Скоринг бюро", за первые десять месяцев 2025 года наблюдалось значительное сокращение объёмов потребительского кредитования. 

Фото: pixabay.com by flyerwerk is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Количество выданных кредитов составило 16 миллионов на общую сумму 2,53 миллиарда рублей, что на 48,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Изменение параметров потребительских кредитов

Бюро кредитных историй отмечает рост средней суммы потребительского кредита на 6% по сравнению с 2024 годом. В октябре 2025 года этот показатель достиг 160,4 тысячи рублей. Также зафиксировано незначительное увеличение среднего срока кредитования на 0,1%, который составил 26,4 месяца.

Сокращение автокредитования

В сегменте автокредитования также наблюдается спад. За 10 месяцев 2025 года объем выданных автокредитов сократился на 33,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего было выдано 951,8 тысячи кредитов на общую сумму 1 289 миллиардов рублей.

При этом средняя сумма автокредита выросла на 9,5% и составила 1,499 тысячи рублей. Средний срок автокредита снизился на 1,8%, составив 68,3 месяца.

Снижение выдачи кредитных карт

Еще одним заметным трендом стало сокращение объёмов выдачи кредитных карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель снизился на 51,1%.

Всего было выпущено 10,9 миллиона кредитных карт на общую сумму 1 118 миллиардов рублей.

Средний лимит по кредитным картам уменьшился на 24% и составил 85,5 тысячи рублей, пишет ТАСС.

