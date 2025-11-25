Ядерная катастрофа в финансах: в Британии АЭС обходятся как космический корабль

Британия ищет способы удешевить строительство АЭС — BBC

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно правительственному анализу, критикующему чрезмерную бюрократию в атомной отрасли, возведение атомных станций в Великобритании обходится дороже, чем где-либо в мире, сообщает BBC

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Стройка АЭС

Призыв к централизации

Отчёт, инициированный премьер-министром Киром Стармером, предлагает создать централизованный орган, ответственный за принятие ключевых решений в сфере атомной энергетики.

Экономия и возрождение отрасли

Рабочая группа по ядерному регулированию считает, что кардинальное изменение правил, касающихся атомной энергетики, позволит Великобритании сэкономить значительные средства и остановить упадок отрасли, наблюдаемый в последние годы.

Инвестиции в будущее

Эти предложения появились на фоне планов правительства по строительству атомных станций нового поколения для обеспечения энергетической независимости и достижения углеродной нейтральности.

Ключевые проекты

Ожидается, что АЭС "Хинкли-Пойнт С" начнёт функционировать в начале следующего десятилетия, а станция "Сайзуэлл С", способная обеспечить энергией миллионы домов, будет введена в эксплуатацию позже.

Малые модульные реакторы

В Великобритании также активно развиваются проекты по строительству малых модульных реакторов, отличающихся более быстрыми темпами возведения по сравнению с традиционными АЭС.