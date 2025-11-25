Ядерная катастрофа в финансах: в Британии АЭС обходятся как космический корабль

Согласно правительственному анализу, критикующему чрезмерную бюрократию в атомной отрасли, возведение атомных станций в Великобритании обходится дороже, чем где-либо в мире, сообщает BBC
Отчёт, инициированный премьер-министром Киром Стармером, предлагает создать централизованный орган, ответственный за принятие ключевых решений в сфере атомной энергетики.
Рабочая группа по ядерному регулированию считает, что кардинальное изменение правил, касающихся атомной энергетики, позволит Великобритании сэкономить значительные средства и остановить упадок отрасли, наблюдаемый в последние годы.
Эти предложения появились на фоне планов правительства по строительству атомных станций нового поколения для обеспечения энергетической независимости и достижения углеродной нейтральности.
Ожидается, что АЭС "Хинкли-Пойнт С" начнёт функционировать в начале следующего десятилетия, а станция "Сайзуэлл С", способная обеспечить энергией миллионы домов, будет введена в эксплуатацию позже.
В Великобритании также активно развиваются проекты по строительству малых модульных реакторов, отличающихся более быстрыми темпами возведения по сравнению с традиционными АЭС.
