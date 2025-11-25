Германия теряет вкус: почему закрываются пекарни

В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии наблюдается уменьшение количества пекарен. Сейчас в стране функционирует 8912 пекарских предприятий, владеющих примерно 46 000 точками продаж.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Всего десять лет назад эта цифра превышала 12 000. Ежегодно около 800 предприятий прекращают свою деятельность, часто из-за проблем с передачей бизнеса или недостатка инвестиций.

Проблемы и вызовы отрасли

Хлебопекарное дело переживает период трансформации. На смену небольшим семейным пекарням приходят централизованные производственные комплексы, часто имеющие широкую сеть розничных магазинов. По словам Фридеманна Берга, исполнительного директора Центральной ассоциации немецких пекарей и ремесленников, это необходимо для конкуренции с супермаркетами и автозаправочными станциями.

Многие пекарни расширяют свою деятельность, предлагая гастрономические услуги. Это способствует увеличению численности персонала, которая, по словам Берга, в настоящее время составляет около 235 200 человек, что превышает показатели 1950-х годов.

Закрытие пекарен обусловлено различными факторами, включая возраст владельцев, экономические трудности и увеличение бюрократической нагрузки. Существенное увеличение затрат на электроэнергию и персонал, сложная экономическая ситуация, высокий уровень бюрократии и растущая нехватка квалифицированных кадров вызывают серьезную обеспокоенность у предпринимателей.

Берг отмечает, что вмешательство государства в регулирование заработной платы привело к значительному увеличению затрат на персонал, что, в свою очередь, ведет к росту цен для потребителей.

Возможности и перспективы

Популярность выпечки в домашних условиях, наблюдаемая в социальных сетях, может способствовать повышению интереса к традициям, культуре и региональным особенностям хлебопекарного дела. Берг подчеркивает, что высокое качество продукции не зависит от размера предприятия, поскольку даже мелкие производители могут использовать традиционные рецепты и методы, пишет Bild.