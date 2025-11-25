Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл
По мере старения мышечная масса снижается естественным способом — диетолог
В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild
Мозг Брюса Уиллиса передадут для изучения деменции
Зимний перелив ускорил развитие гнили у комнатных растений — агрономы
Чёрная наледь на выезде из тоннелей увеличила аварийность — автоинспекторы
В Испании нашли яйца титанозавров возрастом 72 млн лет — данные палеонтологов
Нарезка кубиками ускоряет варку картофеля в два раза — повара
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли

Южная Корея отвернулась? Смартфоны больше не едут в Россию

Южнокорейский экспорт смартфонов в Россию упал — статслужба
1:43
Экономика

Согласно сведениям южнокорейской статистической службы, в октябре наблюдалось заметное сокращение поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию. 

оплата смартфоном
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
оплата смартфоном

Объём экспорта упал на треть, достигнув наименьшего значения с марта текущего года.

Детализация октябрьских поставок

В октябре Сеул экспортировал в Москву смартфонов на сумму всего 25 тысяч долларов. Это на 33% меньше по сравнению с сентябрьскими показателями и в четыре раза меньше, чем в октябре предыдущего года. Подобные объёмы являются самыми низкими с начала весны этого года.

Годовой рост, несмотря на спад

Несмотря на снижение в октябре, общий объём импорта южнокорейских смартфонов в Россию за первые десять месяцев текущего года увеличился на 7%, достигнув 585 тысяч долларов.

Лидеры импорта южнокорейских смартфонов

Главным покупателем южнокорейских телефонов в октябре стали Соединенные Штаты, импортировавшие их на 88,6 миллиона долларов. В первую пятёрку также вошли Австрия (48,3 миллиона долларов), Канада (44,2 миллиона), Германия (40,3 миллиона) и Гонконг (почти 40 миллионов).

В целом, в октябре 2025 года экспорт смартфонов из Южной Кореи составил 395,6 миллиона долларов, что на 7% ниже, чем в сентябре, но на 5% выше, чем в октябре прошлого года, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия
Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия
Последние материалы
Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл
По мере старения мышечная масса снижается естественным способом — диетолог
В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild
Мозг Брюса Уиллиса передадут для изучения деменции
Зимний перелив ускорил развитие гнили у комнатных растений — агрономы
Чёрная наледь на выезде из тоннелей увеличила аварийность — автоинспекторы
В Испании нашли яйца титанозавров возрастом 72 млн лет — данные палеонтологов
Нарезка кубиками ускоряет варку картофеля в два раза — повара
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли
Юрий Лоза назвал вопросы программы "Что? Где? Когда?" идиотскими
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.