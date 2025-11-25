Южная Корея отвернулась? Смартфоны больше не едут в Россию

Южнокорейский экспорт смартфонов в Россию упал — статслужба

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно сведениям южнокорейской статистической службы, в октябре наблюдалось заметное сокращение поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ оплата смартфоном

Объём экспорта упал на треть, достигнув наименьшего значения с марта текущего года.

Детализация октябрьских поставок

В октябре Сеул экспортировал в Москву смартфонов на сумму всего 25 тысяч долларов. Это на 33% меньше по сравнению с сентябрьскими показателями и в четыре раза меньше, чем в октябре предыдущего года. Подобные объёмы являются самыми низкими с начала весны этого года.

Годовой рост, несмотря на спад

Несмотря на снижение в октябре, общий объём импорта южнокорейских смартфонов в Россию за первые десять месяцев текущего года увеличился на 7%, достигнув 585 тысяч долларов.

Лидеры импорта южнокорейских смартфонов

Главным покупателем южнокорейских телефонов в октябре стали Соединенные Штаты, импортировавшие их на 88,6 миллиона долларов. В первую пятёрку также вошли Австрия (48,3 миллиона долларов), Канада (44,2 миллиона), Германия (40,3 миллиона) и Гонконг (почти 40 миллионов).

В целом, в октябре 2025 года экспорт смартфонов из Южной Кореи составил 395,6 миллиона долларов, что на 7% ниже, чем в сентябре, но на 5% выше, чем в октябре прошлого года, пишет РИА Новости.