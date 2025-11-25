Камчатская фармация: финансирование увеличится на 40%

В 2026 году финансирование программы льготного лекарственного обеспечения на Камчатке возрастет на 40%, и общий объём средств составит около 1,4 миллиарда рублей.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Мельников в интервью ТАСС.
Он также отметил, что в регионе оптимизирована схема для предотвращения дефицита лекарств, предназначенных для льготных категорий граждан. В результате проблем, возникших в конце 2024 года, по инициативе губернатора Владимира Солодова было принято решение об отставке руководства "Камчатфармации".
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...