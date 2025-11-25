Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угольный серый и винно-красный ухудшают интерьер — эксперт Эрнандес
Молотый миндаль заменяет муку в лимонном печенье — leckerschmecker.me
Tenet впервые вошёл в топ-3 недельного рейтинга брендов — по данным Rambler
Отёк и слюнотечение сопровождают прорезывание у 70% малышей — педиатры
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Пластиковые сетки для птичьего корма опасны зимой — предупреждают орнитологи
Зимой парфюм лучше всего наносить на одежду и волосы — VOICE
Оценку эпизодов матча "Спартак" — ЦСКА дал экс-арбитр Федотов
"Марсель" заявил, что доволен выступление танцоров Булановой на своём шоу

Камчатская фармация: финансирование увеличится на 40%

Найдены деньги на льготные лекарства на Камчатке — Мельников
0:42
Экономика

В 2026 году финансирование программы льготного лекарственного обеспечения на Камчатке возрастет на 40%, и общий объём средств составит около 1,4 миллиарда рублей. 

Витамины, таблетки
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Витамины, таблетки

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Мельников в интервью ТАСС.

Он также отметил, что в регионе оптимизирована схема для предотвращения дефицита лекарств, предназначенных для льготных категорий граждан. В результате проблем, возникших в конце 2024 года, по инициативе губернатора Владимира Солодова было принято решение об отставке руководства "Камчатфармации".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Выращен ячмень на имитированном марсианском грунте — Евгения Празднова
Наука и техника
Выращен ячмень на имитированном марсианском грунте — Евгения Празднова
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Садоводство, цветоводство
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
Последние материалы
Молотый миндаль заменяет муку в лимонном печенье — leckerschmecker.me
Найдены деньги на льготные лекарства на Камчатке — Мельников
Tenet впервые вошёл в топ-3 недельного рейтинга брендов — по данным Rambler
Отёк и слюнотечение сопровождают прорезывание у 70% малышей — педиатры
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Пластиковые сетки для птичьего корма опасны зимой — предупреждают орнитологи
Зимой парфюм лучше всего наносить на одежду и волосы — VOICE
Оценку эпизодов матча "Спартак" — ЦСКА дал экс-арбитр Федотов
"Марсель" заявил, что доволен выступление танцоров Булановой на своём шоу
Зуд кожи головы — частая жалоба на приёме у специалистов — дерматолог Каминская
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.