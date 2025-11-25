Курс доллара больше не пугает: россияне массово меняют стратегию

Согласно анализу Rambler&Co, за последние два года доля россиян, прогнозирующих курс доллара свыше 100 рублей, уменьшилась с 29% до 20%.

Прогнозы по курсам валют и интерес к юаню

Исследование показывает, что в следующем году не ожидается значительного укрепления иностранных валют по отношению к рублю. Около 30% участников опроса (по сравнению с 28% в 2024 году) прогнозируют курс доллара и евро в районе 90/100 рублей в 2026 году.

Доля тех, кто ожидает курс 80/90 рублей, выросла с 24% до 29%. При этом наблюдается рост интереса к юаню — с 5% до 10%, что свидетельствует о переориентации на азиатские валюты.

Баланс между расходами и накоплениями

Большинство респондентов (57%) в 2026 году планируют придерживаться стратегии баланса между тратами и сбережениями. В 2023 году такой подход выбрали 51%, что указывает на усиление тенденции к умеренному финансовому поведению.

Предпочтения в способах сбережений

Наиболее популярными инструментами для сбережений остаются традиционные варианты: 32% респондентов предпочтут хранить деньги на счете, 29% оформят вклад, а 25% сохранят наличные средства. В 2024 году аналогичные показатели составляли 33%, 29% и 28% соответственно. Вместе с тем, наблюдается небольшое снижение интереса к покупке валюты: с 10% в 2024 году до 7% в 2026 году, пишет ТАСС.