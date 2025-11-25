Дисбаланс на рынке труда: спрос на синие и серые воротнички растёт, белые — под ударом

HR-эксперты отмечают сокращения среди "белых воротничков"

Экономика

В 2025 году российский рынок труда столкнулся с дисбалансом: количество соискателей значительно превышает число доступных рабочих мест.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ офисный работник

По данным SuperJob, вакансий стало меньше на 15%, а резюме, напротив, увеличились на 19%. HR-эксперт Гарри Мурадян отмечает, что компании пересматривают свою кадровую политику.

Тенденции и "белые воротнички" под ударом

В текущем году наблюдается тенденция к оптимизации расходов, что приводит к закрытию убыточных проектов и сокращению штата. Работодатели стали более придирчивы при найме, отдавая предпочтение кандидатам, максимально соответствующим требованиям.

Мурадян подтверждает сокращения среди офисных сотрудников, особенно в IT-сфере, где автоматизация и искусственный интеллект заменяют специалистов. Экосистемы концентрируются на ключевых направлениях, сокращая новые, что также влияет на рынок "белых воротничков", сообщает "Царьград".

Спрос на "синих" и "серых" воротничков

Ситуация с "синими" (рабочие) и "серыми" (сфера обслуживания) воротничками кардинально иная. Наблюдается высокий спрос на сварщиков, швей, поваров, курьеров и доставщиков. На одного квалифицированного рабочего приходится множество предложений от работодателей.

Спрос на эти профессии значительно превышает предложение, особенно в преддверии новогодних праздников, когда нагрузка на сферу обслуживания возрастает.