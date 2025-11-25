Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильное давление указывается только производителем автомобиля — Actualno
Неразумная подкормка нарушает естественный отбор — орнитологи
Юрий Лоза уверен, что ИИ не сможет заменить живых музыкантов и композиторов
Хронический стресс замедляет восстановление после тренировок — тренеры
Природные материалы станут трендом интерьеров 2026 года — арт-дизайнер Моисеев
Покупатели считают, что меры властей делают автомобиль роскошью — Роман Бумагин
Короткий перерыв от соцсетей способен повысить качество жизни — Зберовский
Фитолампы дают больше полезного спектра, чем белые LED
Яблоко стало секретным ингредиентом салата Шуба — brandin.cz

Тревожный звонок из Германии: города тонут в долгах

Немецкие города столкнулись с огромным дефицитом бюджетов — Bild
1:26
Экономика

Согласно заявлениям представителей городских администраций и муниципалитетов, финансовые трудности испытывают практически все города Германии. 

Бундестаг
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бундестаг

Предполагается, что суммарный дефицит бюджетов достигнет 30 миллиардов евро к концу текущего года.

Причины финансового неблагополучия

Недостаток средств для покрытия текущих расходов оценивается в 30 миллиардов евро. Это явление описывается как "структурный дефицит", обусловленный снижением доходов (например, поступлений от налога на прибыль) из-за экономического спада и одновременным увеличением расходов, особенно в социальной сфере.

Угроза банкротства и меры жёсткой экономии

Томас Куфен, занимающий пост мэра Эссена, подчеркнул, что масштабный дефицит ведет к тому, что "практически каждый немецкий город сейчас находится в шаге от банкротства".

Наибольшие финансовые проблемы испытывают Берлин (дефицит в 4,3 миллиарда евро), Кёльн (около 0,6 миллиарда евро), Дюссельдорф (приблизительно 0,4 миллиарда евро) и Дортмунд (более 0,3 миллиарда евро).

Эксперты предупреждают, что дальнейшее увеличение дефицита вынудит местные власти пойти на значительное сокращение социальных программ, пишет Bild.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Наука и техника
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
RF-лифтинг Volnewmer улучшает уплотнение кожи — хирург Спиридонова
Красота и стиль
RF-лифтинг Volnewmer улучшает уплотнение кожи — хирург Спиридонова
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Последние материалы
Природные материалы станут трендом интерьеров 2026 года — арт-дизайнер Моисеев
Покупатели считают, что меры властей делают автомобиль роскошью — Роман Бумагин
Короткий перерыв от соцсетей способен повысить качество жизни — Зберовский
Фитолампы дают больше полезного спектра, чем белые LED
Нехватка копеечных чипов едва не остановила автопром: выводы из истории с Nexperia
Яблоко стало секретным ингредиентом салата Шуба — brandin.cz
Чешуя рыбы заменит полиэтилен и изменит мир упаковки навсегда — студентка Правира
Экономист оценил шансы перехода России на 4-дневную рабочую неделю
До половины дроздов мира зимуют в пяти лесах Центральной Америки — Анна Лелло-Смит
Конфликт перевозчиков в Мачу-Пикчу заблокировал туристов — BBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.