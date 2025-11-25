Тревожный звонок из Германии: города тонут в долгах

Немецкие города столкнулись с огромным дефицитом бюджетов — Bild

Согласно заявлениям представителей городских администраций и муниципалитетов, финансовые трудности испытывают практически все города Германии.

Предполагается, что суммарный дефицит бюджетов достигнет 30 миллиардов евро к концу текущего года.

Причины финансового неблагополучия

Недостаток средств для покрытия текущих расходов оценивается в 30 миллиардов евро. Это явление описывается как "структурный дефицит", обусловленный снижением доходов (например, поступлений от налога на прибыль) из-за экономического спада и одновременным увеличением расходов, особенно в социальной сфере.

Угроза банкротства и меры жёсткой экономии

Томас Куфен, занимающий пост мэра Эссена, подчеркнул, что масштабный дефицит ведет к тому, что "практически каждый немецкий город сейчас находится в шаге от банкротства".

Наибольшие финансовые проблемы испытывают Берлин (дефицит в 4,3 миллиарда евро), Кёльн (около 0,6 миллиарда евро), Дюссельдорф (приблизительно 0,4 миллиарда евро) и Дортмунд (более 0,3 миллиарда евро).

Эксперты предупреждают, что дальнейшее увеличение дефицита вынудит местные власти пойти на значительное сокращение социальных программ, пишет Bild.