Тревожный звонок из Германии: города тонут в долгах

Согласно заявлениям представителей городских администраций и муниципалитетов, финансовые трудности испытывают практически все города Германии.
Предполагается, что суммарный дефицит бюджетов достигнет 30 миллиардов евро к концу текущего года.
Недостаток средств для покрытия текущих расходов оценивается в 30 миллиардов евро. Это явление описывается как "структурный дефицит", обусловленный снижением доходов (например, поступлений от налога на прибыль) из-за экономического спада и одновременным увеличением расходов, особенно в социальной сфере.
Томас Куфен, занимающий пост мэра Эссена, подчеркнул, что масштабный дефицит ведет к тому, что "практически каждый немецкий город сейчас находится в шаге от банкротства".
Наибольшие финансовые проблемы испытывают Берлин (дефицит в 4,3 миллиарда евро), Кёльн (около 0,6 миллиарда евро), Дюссельдорф (приблизительно 0,4 миллиарда евро) и Дортмунд (более 0,3 миллиарда евро).
Эксперты предупреждают, что дальнейшее увеличение дефицита вынудит местные власти пойти на значительное сокращение социальных программ, пишет Bild.
